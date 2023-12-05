اسرائيل : هذه شروط وقف الحرب !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إنه لا يمكننا أن نتوقف عن العملية العسكرية في قطاع غزة حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة المحتجزين وتدمير حركة حماس.
وأضاف غالانت في تصريحات خلال تقييم للوضع العملياتي على حدود قطاع غزة، أن العملية الحالية ستؤدي إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي لكامل منطقة مدينة غزة وشمال القطاع.
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