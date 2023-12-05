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اسرائيل : هذه شروط وقف الحرب !

12/5/2023 10:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إنه لا يمكننا أن نتوقف عن العملية العسكرية في قطاع غزة حتى نحقق أهداف هذه الحرب وهي إعادة المحتجزين وتدمير حركة حماس.
وأضاف غالانت في تصريحات خلال تقييم للوضع العملياتي على حدود قطاع غزة، أن العملية الحالية ستؤدي إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي لكامل منطقة مدينة غزة وشمال القطاع.

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