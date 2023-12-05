الريف النيابية تناقش الموازنات المرصودة لدعم البادية

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- Khaberni) خبرني - قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، إن هناك معاناة حقيقية يعيشها أبناء مناطق الريف والبادية، من جراء نقص المشاريع التنموية وتراجع التنمية المستدامة.
وأضافت، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام للموازنة العامة مجدي الشريقي، لمناقشة الدعم المرصود في موازنات الوزارات لمناطق الريف والبادية، إن هناك تحديات ومعيقات كبيرة تواجه عملية التنمية في مناطق البادية الأردنية، لا سيما وأن الدعم المرصود لتلك المناطق يجري توجيهه بشكل غير مباشر وعبر المؤسسات والدوائر الحكومية.
وأشارت الجبور إلى أن هناك الكثير من مناطق الريف والبادية، التي تشكو من تكرار انقطاع المياه، وعدم وجود خدمات صرف صحي، وضعف شبكات المياه، ما يؤكد الحاجة إلى حفر آبار جديدة لتعزيز التزويد وسد النقص في مياه الشرب، فضلا عن وضع خطط استراتيجية لتأهيل ودعم تلك المناطق.
بدورهم، أكد النواب: زينب البدول، هادية السرحان، نمر السليحات، جعفر ربابعة، علي الطراونة، أسماء الرواحنة، أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أبناء الريف والبادية، نتيجة النقص في المشاريع التنموية والخدمية.
وقالوا "إن هناك صناديق معنية بدعم مناطق الريف والبادية، لم تقدم أي مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على تلك المناطق".
من جانبه، قال الشريقي إن دائرة الموازنة العامة هي دائرة تنفيذية فنية، مضيفا أن معظم المخصصات الموجهة لمناطق الريف والبادية تكون عبر الموازنات المعدّة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات الحكومية، موضوع دعم مناطق الريف والبادية، تماشيا مع البلاغ الصادر من قبل رئيس الوزراء لإعداد الموازنة العامة لعام 2024.
وأضاف الشريقي أن توجيه المخصصات المالية لتلك المناطق يكون عبر مجالس اللامركزية، أو من خلال موازنات الوزارات والدوائر الحكومية.
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