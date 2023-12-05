الريف النيابية تناقش الموازنات المرصودة لدعم البادية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، إن هناك معاناة حقيقية يعيشها أبناء مناطق الريف والبادية، من جراء نقص المشاريع التنموية وتراجع التنمية المستدامة.

وأضافت، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام للموازنة العامة مجدي الشريقي، لمناقشة الدعم المرصود في موازنات الوزارات لمناطق الريف والبادية، إن هناك تحديات ومعيقات كبيرة تواجه عملية التنمية في مناطق البادية الأردنية، لا سيما وأن الدعم المرصود لتلك المناطق يجري توجيهه بشكل غير مباشر وعبر المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأشارت الجبور إلى أن هناك الكثير من مناطق الريف والبادية، التي تشكو من تكرار انقطاع المياه، وعدم وجود خدمات صرف صحي، وضعف شبكات المياه، ما يؤكد الحاجة إلى حفر آبار جديدة لتعزيز التزويد وسد النقص في مياه الشرب، فضلا عن وضع خطط استراتيجية لتأهيل ودعم تلك المناطق.

بدورهم، أكد النواب: زينب البدول، هادية السرحان، نمر السليحات، جعفر ربابعة، علي الطراونة، أسماء الرواحنة، أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أبناء الريف والبادية، نتيجة النقص في المشاريع التنموية والخدمية.

وقالوا "إن هناك صناديق معنية بدعم مناطق الريف والبادية، لم تقدم أي مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على تلك المناطق".

من جانبه، قال الشريقي إن دائرة الموازنة العامة هي دائرة تنفيذية فنية، مضيفا أن معظم المخصصات الموجهة لمناطق الريف والبادية تكون عبر الموازنات المعدّة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات الحكومية، موضوع دعم مناطق الريف والبادية، تماشيا مع البلاغ الصادر من قبل رئيس الوزراء لإعداد الموازنة العامة لعام 2024.

وأضاف الشريقي أن توجيه المخصصات المالية لتلك المناطق يكون عبر مجالس اللامركزية، أو من خلال موازنات الوزارات والدوائر الحكومية.