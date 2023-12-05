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عمليتان نوعيتان للمقاومة احداها ببنادق الغول

12/5/2023 9:37:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب القسام ، مساء الثلاثاء ، عن تمكن مقاتليها من قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق خانيونس وتحقيق إصابات محققة

وفي عملية اخرى ، اعلنت الكتائب ، ان مقاتلي الكتائب تمكنوا عصر اليوم الثلاثاء من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم دفعة واحدة من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.

وكان موقع خبرني احصى في خبر سابق قبل اعلان الكتائب عن انجازاته الجديدة مصرع ١٠ جنود صهاينة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية

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