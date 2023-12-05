عمليتان نوعيتان للمقاومة احداها ببنادق الغول

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت كتائب القسام ، مساء الثلاثاء ، عن تمكن مقاتليها من قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق خانيونس وتحقيق إصابات محققة
وفي عملية اخرى ، اعلنت الكتائب ، ان مقاتلي الكتائب تمكنوا عصر اليوم الثلاثاء من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم دفعة واحدة من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.
وكان موقع خبرني احصى في خبر سابق قبل اعلان الكتائب عن انجازاته الجديدة مصرع ١٠ جنود صهاينة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية
MENAFN05122023000151011027ID1107539503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.