لاعب لا يصدق.. نجم أرسنال يكيل المدح لمحمد صلاح

مدح الإيطالي جورجينيو لاعب أرسنال، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكداً إنها لاعب لا يصدق.

وقال جورجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن أصعب منافس واجهه في الدوري الإنجليزي هو محمد صلاح.

وتابع: "دي بروين لاعب رائع أيضاً، لكن أعتقد أن صلاح في مستوى آخر، لذلك أضع صلاح أولاً كأكثر خصماً صعباً".



وأضاف: "صلاح لاعب لا يصدق لا يمكن إيقافه، قوياً وسريعاً ويتمتع بعقلية مميزة، عندما يريد صلاح التسديد ستجد الكرة في المرمى، أتابع تألقه منذ موسمه الأول مع ليفربول".

ويتصدر صلاح حالياً ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في 20 مباراة خاضها حتى الآن، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هالاند المتصدر.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز