سيتم إقناعه بهذه الطريقة.. برشلونة يستهدف ضم ياسين بونو

يستهدف نادي برشلونة، تدعيم مركز حراسة مرماه في الميركاتو الشتوي المقبل، بالتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو، المنضم حديثاً إلى صفوف الهلال السعودي قادماً من إشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لضم حارس مرمى جديد، في ظل إصابة الألماني أندريه تير شتيغن الذي يعاني من آلام في الظهر، وقد يخضع لعملية جراحية.

وأكدت الصحيفة، أن الجراحة ستساعد شتيغن على التخلص من هذه الإصابة نهائياً، إلا إنه سيغيب على أثرها من شهرين إلى 3 أشهر، وهو ما سيصعب الأمور على برشلونة، في ظل صعوبة اعتماد البرسا على إجناسيو بينيا وحارس مرمى بديل من الرديف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يفكر في ضم ياسين بونو، عن طريق إغرائه بالعودة للمنافسة على الألقاب الأوروبية والليغا، مشيرة إلى أن حارس مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا يعتبر أحد الأسماء المطروحة على طاولة البرسا أيضاً، لاسيما إن التعاقد معه سيكون مجاناً.

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