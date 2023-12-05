المحميات الطبيعية شاهد على نجاح دبي في صون التنوّع البيولوجي

تواصل دبي جهودها الحثيثة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية نموذجية للاستدامة ضمن منظومةٍ شاملةٍ، تهدف إلى لحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وإرثها الغني من التنوع البيولوجي، وتبنّي ممارسات مبتكرة صديقة للبيئة تحقق النمو المستدام، عملاً بتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة دبي في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وصناعة المستقبل في إطار خطة استراتيجية شاملة لتعزيز مكانتها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، ولتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لأن تكون دبي إحدى أبرز وجهات السياحة المستدامة عالمياً.

وفي هذا الإطار، تولي دبي أهمية قصوى لمواصلة إطلاق الحلول والمبادرات الخضراء التي تستهدف صون التنوع البيولوجي، وتعزيز التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية، والموائل الطبيعية والكائنات الحية، وتوفير ملاذاتٍ آمنة للأنواع البرية والبحرية المعرّضة للانقراض، وحمايتها وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية، من خلال تبني تقنيات متقدمة وإنشاء وتطوير المحميات الطبيعية في مختلف أنحاء الإمارة، والتوسع فيها والتي ارتفع عددها حالياً إلى ثماني محميات طبيعية، تُمثل قصصَ نجاحٍ ونماذجٍ ملهمةٍ يمكن الاستناد إليها في مواجهة المخاطر التي تُهدد التنوع البيولوجي والتوازن البيئي عالمياً.

وقد أُحيطت تلك الجهود بنسقٍ تشريعي يكفل فاعليتها، إذ تم سنّ قوانين لحماية هذه الأنواع وطبيعة التعامل معها، بما يُحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمعٍ واعٍ بيئياً، حيث تُعدّ المحميات الطبيعية إحدى أكثر وجهات السياحة البيئية استقطاباً للزوار، لدورها المحوري في حماية التنوّع البيولوجي وحفظ التوزان البيئي.

وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن العمل على ضرورة تعزيز الجهود كافة لرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال البيئي، أصدر سموه المرسوم رقم (22) لسنة 2014، بشأن ضم 6 محميات في مختلف مناطق الإمارة اشتملت على محميات حتا الجبلية، والمرموم الصحراوية، والوحوش الصحراوية ودبي الصحراوية (المها)، وجبل نزوى، وغاف نزوى، إلى المحميتين المعلنتين بموجب القانون المحلي رقم (11) لعام 2003، والأمر المحلي رقم (2) لعام 1998 "رأس الخور للحياة الفطرية، وجبل علي للحياة الفطرية"، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 8 محميات على أن تتولى بلدية دبي إدارتها، والإشراف عليها.

منصة رقمية لرفع الوعي البيئي

واستلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي وجهةً مستدامةً رائدةً، وتزامناً مع إعلان الدولة عام 2023 عام الاستدامة، أطلقت بلدية دبي في يناير الماضي المنصة الرقمية لشبكة محميات دبي الطبيعية، بهدف رفع الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع وتعريفهم بما تحتويه من تنوّعٍ بيئي وحيوي، وتشجيع السياحة البيئية المستدامة في مناطق المحميات الطبيعية في الإمارة، وذلك استكمالاً لجهود البلدية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتماشياً مع الخطة الشاملة لتطوير أرياف وبراري دبي، الهادفة إلى المحافظة على طبيعة تلك المناطق، وتوفير كافة الخدمات والمرافق لزوارها، تعزيزاً لجَودة الحياة، فضلاً عن توفير تجربة سياحية متميزة لتكون ضمن نقاط الجذب السياحي الرئيسية في الإمارة.

31% من مساحة الإمارة

وتُعد بلدية دبي الجهة المعنية بالإشراف على المحميات الطبيعية في إمارة دبي، إذ تمتد تلك المحميات على مساحة 1,297 كيلو متراً مربعاً، وتشكل 31% من مساحة إمارة دبي، ثلاث منها مسجَّلة في "معاهدة رامسار" كمحميات رطبة ذات أهمية عالمية، وهي: محمية رأس الخور للحياة الفطرية، ومحمية جبل علي للحياة الفطرية، ومحمية حتا الجبلية. وتزخر هذه المحميات بالعديد من أنواع الكائنات، منها 342 نوعاً من الطيور، 46 نوعاً من الثدييات، 51 نوعاً من الزواحف، 315 نوعاً من النباتات، 188 نوعاً من الأسماك، و582 نوعاً من اللافقاريات.

جهود رائدة

وحول ما توليه دبي من اهتمام ورعاية للمحميات الطبيعية، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "القيادة الرشيدة وضعت الحفاظ على الإرث البيئي ضمن أهم الأولويات من أجل مستقبلٍ مستدامٍ، وانطلاقاً من توجيهاتها بتعزيز الاستراتيجيات الرامية لصناعة مستقبل مستدام، تضع بلدية دبي تطوير المحميات الطبيعية في الصدارة من أجل صون وحفظ الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والحفاظ على الحياة البرية وحماية الموائل الطبيعية وحفظ الموروثات الطبيعية وتعزيز التوازن الطبيعي. وضمن هذه الأولويات أيضاً، فإننا حريصون على الاستغلال الأمثل لتلك الموارد الطبيعية دون الإضرار بها، ورفع مستوى التوعية البيئية لدى المواطنين والزوار بأهمية المحميات الطبيعية، والتنوّع البيولوجي والمساهمة في تطوير السياحة البيئية، وذلك نظراً لأهمية تلك المحميات كوجهات سياحية رئيسية لمحبي البيئة الصحراوية وهواة رحلات سفاري الحياة البرية".

وأضاف سعادته "إن التزام بلدية دبي بإنشاء وتطوير العديد من المحميات الطبيعية في مختلف مناطق الإمارة عبر التنسيق المستمر مع كافة الشركاء، يُسهم في تعزيز مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم. ونواصل العمل مع شركائنا للمساهمة في نشر الثقافة البيئة والحفاظ على الإرث المحلي وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، بما يعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية وغيرها من القيم التراثية الإماراتية الأصيلة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على أشكال الحياة البرية والبحرية وذلك عبر مجموعة من المبادرات المشتركة والحلول المبتكرة".

أطر تشريعية

ولعبت بلدية دبي دوراً أساسياً في تطوير السياسات المتعلقة بالمناطق المحمية، وتطوير العديد من الخطط والبرامج للإدارة الفعّالة والمحافظة على المحميات الطبيعية في دبي. وعلى مر السنين، عملت بلدية دبي مع العديد من الشركاء والخبراء على إنشاء البنية التحتية، وتوفير الإمدادات اللازمة لحماية المحميات وتشجيع السياحة البيئية. وعلى مستوى إمارة دبي صدرت عدة قوانين تحمي الحياة الفطرية والموارد الطبيعية ومنها: القانون المحلى رقم (11) لعام 2003 بشأن إنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي، والأمر المحلى رقم (61) لعام 1991، والأمر المحلي رقم (2) لعام 1998، (بشأن اعتماد بعض المناطق محميات طبيعية إمارة دبي)، والمرسوم رقم (22) للعام 2014 (بإنشاء محميات طبيعية في إمارة دبي).

كما نصّ القانون المحلى رقم (11) لعام 2003 على حظر العديد من النشاطات منها؛ صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات الحية في المحميات، أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها، أو أخذ كائنات حية أو صخور أو أتربة من المحميات أو تغيير تضاريسها وإتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر مواطناً لفصائل الحيوانات أو النباتات أو الطيور أو لتكاثرها وإدخال أي نوع من الحيوانات أو إدخال أجناس غريبة عن الحيوانات والأجناس الموجودة فيها، أو إتيان أي فعل أخر من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.

معلومات شاملة

وتحتوي المنصة الرقمية التي يمكن الوصول إليها من موقع بلدية دبي على المعلومات والبيانات والخدمات الخاصة بالمحميات الطبيعية الثماني المعلنة في إمارة دبي، وتشمل: "رأس الخور للحياة الفطرية"، و"المرموم الصحراوية"، و"جبل علي للحياة الفطرية"، و"حتا الجبلية"، و"غاف نزوى"، و"جبل نزوى"، و"دبي الصحراوية"، و"الوحوش الصحراوية"، حيث توفر تجربة لاكتشاف ما تشمله من أنظمة بيئية وحيوية متنوعة.

محمية المرموم الصحراوية

هي أكبر محمية طبيعية في الإمارة وتغطي حوالي 23% من إجمالي مساحة دبي، وتقع في منطقة سيح السلم الصحراوية. وتمتد على طول رمال الصحراء الشاسعة، وتوفر نظاماً بيئياً دقيقاً لمختلف الحيوانات البرية مثل؛ المها العربي، الغزال الرملي (الريم)، والغزال العربي (الدماني)، إضافةً إلى تنوع استثنائي لأنواع الطيور والزواحف واللافقاريات. صُنفت المحمية مع الفئة الثانية (المتنزهات الوطنية) ضمن فئة المناطق المحمية التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وهي واحدة من أولى وأكبر المحميات الصحراوية غير المسورة في الدولة والمفتوحة للجمهور، إذ تدمج بين مفهوم حماية التنوع البيولوجي والترفيه المستدام.

محمية غاف نزوى

تم إنشاء محمية غاف نزوى خصيصاً من أجل حماية واحدة من أفضل غابات أشجار الغاف، الشجرة الوطنية للإمارات عام 2008، وذلك لكونها تمتلك أهمية ثقافية وبيئية وتقليدية في الوقت ذاته، في حين تُعد أشجار الغاف موطناً رئيسياً للعديد من الطيور البرية المهددة بالانقراض، وذلك يعود لأهميتها في احتواء تلك الطيور واستخدامها كظل لها من أجل التكاثر والتعشيش، ومن أشهر الحيوانات البرية التي تضمها؛ بومة النسر الفرعونية، وسقنقور الرمال، والسحلية البيضاء المرقطة، وزغ الرمال العربي، وأفعى الرمال، والسحلية الدودة، وهايدن أبو بريص. أما بالنسبة لموقعها، فتقع محمية غاف نزوى شمال مرغم وتتميز بصغر المساحة مقارنةً مع المحميات الأخرى.

محمية رأس الخور للحياة الفطرية

تُعدّ محمية رأس الخور للحياة الفطرية، مثلاً رائداً للمحميات الحضرية، وذلك بفضل موقعها وسط دبي إحدى أكثر المدن نمواً في العالم، وتعكس ملامح التراث الثقافي والتقليدي في الإمارات، نظراً لكونها أرض رطبة ذات أهمية دولية، كما تقع في بيئة شديدة الجفاف، وتستضيف نحو 25,000 طائر من 201 نوع مختلف، بما في ذلك من طيور النحام، والبط الخضاري، والبلبول، والحذف الشتوي، والطيور الخواضة، وطيور الشاطئ، والطيور الصداحة، والطيور الجارحة، إلى جانب عدداً من الطيور المائية المهددة عالمياً، مثل؛ العقاب الكبير، والغاق السقطري، والبط الحديدي والقطقاط الاجتماعي. علاوةً على ذلك، تم تصنيفها كمنطقة فريدة من نوعها في الإمارة تمتلك أراضي رطبة ذات أهمية عالمية ضمن اتفاقية "رامسار"، كأول موقع رامسار في الدولة في العام 2007، كما أُعلنت منطقة هامة للطيور بواسطة منظمة بيردلايف إنترناشيونال.

محمية حتا الجبلية

تتميز محمية حتا الجبلية بجبالها الشاهقة، والتي تتراوح ارتفاعاتها بين 250 متراً و1,060 متراً ضمن سلسلة جبال الحجر، حيث تمثل بقعة مثالية ومناسبة لدعم الحياة النباتية والحيوانية والعديد من الاحتياجات البشرية على مدار العام، وذلك بفضل احتوائها على أعلى السلاسل الجبلية المتواجدة في شرق شبه الجزيرة العربية، في حين تمتلك المحمية تنوعاً بيولوجياً لأكثر من 133 نوعاً من النباتات، و215 نوعاً من الثدييات الكبيرة والطيور والزواحف، بجانب أحواض المياه العذبة متمثلةً في سدود حتا والوديان، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل مسارات رياضة المشي في الإمارات وتضم عدة أنشطة أخرى، مثل؛ التجديف بالكاياك، وتسلق الجبال، وركوب الدراجات الهوائية الجبلية.

محمية الوحوش الصحراوية

أُطلق على محمية الوحوش الصحراوية هذا اللقب، نظراً لشهرتها الكبيرة بين الأفراد في احتضان أنواع مفترسة كثيرة من الحيوانات في تلك المنطقة الصحراوية في الماضي، حيث تقع في صحراء العوير على حدود دبي والشارقة، وتحديداً في المنطقة المُتاخمة للمخيمات الصحراوية في الشارقة. وبالرغم من صغر مساحتها، إلا أنها تُعد جوهرةً في التنوع البيولوجي الصحراوي، حيث تضم نحو 91 نوعاً من الحيوانات، بما في ذلك ثعالب الصحراء، والقنافذ، والأرانب البرية، والسحالي، والغزال الجبلي القوي، وغراب بنى العنق، وعقاب السهول، وهازجة الصحراء الآسيوية، فضلاً عن أنواع من الأشجار المثمرة.

محمية جبل علي للحياة الفطرية

تتميز محمية جبل علي للحياة الفطرية، بالمناظر البحرية الخلابة، إذ تحدها الكثبان الرملية الصافية من جهة اليابسة، وتحدها من جهة البحر المياه الزرقاء المتلألئة للخليج العربي، كما تتميز باحتوائها على أنواع مرجانية فريدة وحيوانات بحرية مهمة دولياً، إضافةً إلى قيعان عميقة من الأعشاب البحرية التي تُعد منطقة تغذية للسلاحف الخضراء وأبقار البحر، إلى جانب عدد من الثدييات البحرية كالدولفين الأحدب، والدلافين عنق الزجاجة، وخنازير البحر. كذلك، تُعد موطناً للعديد من أنواع الزواحف والطيور، وتعتبر الشاطئ الوحيد في الدولة الذي تتكاثر فيه سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض.

محمية دبي الصحراوية

تُصنف محمية دبي الصحراوية، كواحدة من أكثر البيئات تنوعاً وثراءً من الناحية البيولوجية في المنطقة، وتُعرف بكونها الوجهة الأساسية لرحلات السفاري والتخييم لمحبي الصحراء. تحتوي المحمية على أكبر عدد ممكن من الحيوانات والنباتات الصحراوية المهدّدة بالانقراض، بما في ذلك المها العربي، والغزال الجبلي، وغزال الريم، والحباري الآسيوي، والنسر المصري، والنسر الأصلع، وقط غوردن البري، وطائر العقاب الإمبراطوري الشرقي وغيرها الكثير من الحيوانات البرية المتنوعة، وعلى صعيد آخر، يمكن للزوار الاستمتاع بمناظر الحياة البرية في المحمية وقضاء عطلتهم في منتجع وسبا المها وسط المحمية الصحراوية.

محمية جبل نزوى

محمية جبل نزوى والتي عُرفت قديماً بقرن نزوى، تُعد تكوين جبلي فريد في عمق الصحراء، تشتهر بأحد أنشطتها التقليدية وهي صنع العسل، كما تنفرد بتنوع بيولوجي غني، إذ تضم أنواعاً عدة من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل؛ المها العربي، وأيضاً أنواع من النباتات والخفافيش والطيور المحلية المهاجرة مثل، البومة النسارية.

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