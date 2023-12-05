ميسى يطالب العالم بإنقاذ الأرض (فيديو)

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة تحمل الدعوة إلى الانضمام لفعاليات "كوب 28"، لإنقاذ كوكب الأرض.

وتستضيف دبي حالياً مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "COP28"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية المختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لمؤتمر "كوب 28" على منصة "إكس"، فيديو يظهر فيه ميسي، حاملاً مجسماً ذهبياً يتحول لاحقاً لكوكب الأرض.

وقال ميسي في الفيديو: "ما أمسك به في يدي، شيء ثمين، إنه من الذهب الخالص، إنه كوكبنا ولا شيء يوازيه".

وتابع: "يجب أن نوحد الجهود ونكثف التواصل مع بعضنا ونهتم بكوكبنا، ونعتني به".

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