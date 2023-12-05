Tuesday, 05 December 2023 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميسى يطالب العالم بإنقاذ الأرض (فيديو)

12/5/2023 9:36:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة تحمل الدعوة إلى الانضمام لفعاليات "كوب 28"، لإنقاذ كوكب الأرض.

وتستضيف دبي حالياً مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "COP28"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية المختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لمؤتمر "كوب 28" على منصة "إكس"، فيديو يظهر فيه ميسي، حاملاً مجسماً ذهبياً يتحول لاحقاً لكوكب الأرض.

وقال ميسي في الفيديو: "ما أمسك به في يدي، شيء ثمين، إنه من الذهب الخالص، إنه كوكبنا ولا شيء يوازيه".

وتابع: "يجب أن نوحد الجهود ونكثف التواصل مع بعضنا ونهتم بكوكبنا، ونعتني به".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107539499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث