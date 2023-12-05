اللجنة المنظمة لماراثون دبي تعلن عن مسار النسخة 23



أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن مسارات النسخة الـ23 من السباق، المقررة في 7 يناير 2024، بمشاركة نخبة من أهم العدائين في العالم. يتنافس المشاركون في الماراثون على 3 مسافات هي: الماراثون للمحترفين، و10 كم للهواة، و4 كم للمبتدئين، وتتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم لكافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وينطلق ماراثون دبي، أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط على طريق أم سقيم امتدادًا إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية في دبي وأبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة، وينتهي مرة أخرى في طريق أم سقيم قبل أكاديمية شرطة دبي.

وأقيمت النسخة الماضية من الماراثون داخل مدينة إكسبو دبي، للمرة الأولى، بعد فترة توقف. ويقام الماراثون بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية وأبرزها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويعرف المسار بأنه المفضل لكل من العدائين النخبة والعدائين غير المحترفين من مختلف دول العالم الذين يحرصون على المشاركة، كما أن التنافس يتم في شوارع حديثة وواسعة تساهم في تسجيل معدلات أداء أفضل وأوقات أسرع من باقي الماراثونات في العديد من الدول، لاسيما في أوائل يناير عندما تكون درجات الحرارة في دبي مواتية للجري لمسافات طويلة.

وسيكون الماراثون فرصة كبيرة للمشاركين لتحقيق الأرقام التأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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