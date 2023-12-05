طرح تذاكر كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت الساعات القليلة الماضية، طرح التذاكر الخاصة ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، التي تقام بمشاركة 4 فرق هي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، وتستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري.
وكان مجلس أبو ظبي الرياضي أعلن في وقت سابق، 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 28 من نفس الشهر.
وتغادر الفرق المصرية متجهة إلى الإمارات، يوم 22 ديسمبر الجاري، استعدادا لانطلاق البطولة بإمارة أبو ظبي.
وكان اتحاد الكرة المصري قرر تغيير شكل بطولة السوبر، لتقام بمشاركة 4 فرق بدل من فريقين.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN05122023000110011019ID1107539497
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.