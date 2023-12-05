طرح تذاكر كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

شهدت الساعات القليلة الماضية، طرح التذاكر الخاصة ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، التي تقام بمشاركة 4 فرق هي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، وتستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس أبو ظبي الرياضي أعلن في وقت سابق، 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 28 من نفس الشهر.

وتغادر الفرق المصرية متجهة إلى الإمارات، يوم 22 ديسمبر الجاري، استعدادا لانطلاق البطولة بإمارة أبو ظبي.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تغيير شكل بطولة السوبر، لتقام بمشاركة 4 فرق بدل من فريقين.

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