طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً مع فرصة تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س..الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 18:00 والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزرالثاني عند الساعة 01:29.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:30 والمد الثاني عند الساعة 04:58 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 21:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 85 40

دبي 30 22 85 35

الشارقة 30 18 85 40

عجمان 30 21 85 40

أم القيوين 29 17 80 35

رأس الخيمة 28 20 80 30

الفجيرة 29 22 75 30

العـين 31 16 80 25

ليوا 29 18 90 40

الرويس 27 19 90 40

السلع 26 17 85 35

دلـمـا 25 20 80 40

طنب الكبرى 28 21 80 40

طنب الصغرى 28 21 80 40

أبو موسى 28 21 85 35.

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