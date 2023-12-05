محمد بن راشد: رسالتنا واضحة خلال COP28.. نؤمن بالتعاون الدولي في مواجهة تحدي التغير المناخي

أكد

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رسالة الإمارات واضحة

خلال COP28.. وأن لديها جدية كاملة لتكون شريكاً عالمياً فاعلاً في مواجهة أهم تحد

يواجه كوكب الأرض .. تحدي التغير المناخي.

جاء ذلك ضمن لقاء سموه ضمن فعاليات COP28،

اليوم، رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ" التي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء بهدف مناقشة دور قطاع الفضاء العالمي في مواجهة التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكبنا ومراقبة تطورات التغير المناخي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "ضمن فعاليات COP28 في دبي التقيت اليوم رؤساء ومسؤولي 20 وكالة فضاء عالمية يشاركون في "قمة قادة الفضاء من أجل المناخ" التي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء بهدف مناقشة دور قطاع الفضاء العالمي في مواجهة التحديات البيئية التي يتعرض لها كوكبنا ومراقبة تطورات التغير المناخي..

رسالتنا واضحة خلال COP28.. نؤمن بالتعاون الدولي.. ولدينا جدية كاملة لنكون شريكاً عالمياً فاعلاً في مواجهة أهم تحد

يواجه كوكب الأرض.. تحدي التغير المناخي".

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