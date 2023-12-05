مختص يحذر : هذه العادة تصيب العين بالجفاف الشديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - النظر في الهاتف أصبح سمة العصر، الأجهزة سيطرت على حياتنا بشدة، أصبح الهاتف والكمبيوتر، وأجهزة اللاب توب والآيباد وغيرها سبب كبير في أغلب مشكلات العيون، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد كريم أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العيني جامعة القاهرة، وعضو الجمعية الأمريكية لطب العيون، حديثه موضحا أن النظر مطولا والتركيز الشديد فى تلك الأجهزة وأيضا التركيز في القراءة بشكل عام كلها سبب لمشكلات كثيرة تصيب العينين.



وتابع أستاذ العيون حديثه، موضحا أن التركيز الزائد عن الحد في تلك الأجهزة يتسبب في قلة " رمش" العين، وهى حركة تلقائية تساعد على تعزيز عمل العين وتمنع جفافها وتساعد على تنشيط الدموع، مما يحمى العين من المشكلات المرضية، ولكن مع النظر بإفراط وتركيز في الشاشات الإلكترونية أو القراءة، تقل نسبة "الرمش" تلقائيا وتقل تكرارها مما يجعل العين معرضة للعديد من الأعراض المرضية.



ومن أبرز هذه الأعراض وأشهرها على الاطلاق - حسب دكتور محمد- الألم الذى يظهر فى العين، وجع شديد إذا ما وضعت يديك عليها، وعند غلقها، كذلك يعانى الشخص من الجفاف الشديد بالعينين وتختلف درجته من شخص إلى آخر وفقا للحالة، فضلا عن أن عضلات العين تصبح مستهلكة بشدة، وتجف الدموع تدريجيا ، وهى المسئولة عن ترطيب العين، فضلا عن بدء عيوب البصر فى الظهور تدريجيا، فتجد الشكوى الشائعة من المريض بانه لا يرى جيدا أو إن بصره قد ضعف.



وينصح أستاذ العيون بضرورة اللجوء للطبيب المختص عند المعاناة من أيا من هذه الأعراض السالفة الذكر، فضلا عن تحديد مدة من الوقت قليلة نسبيا مقسمة على مدار اليوم للنظر مطولا في الأجهزة الإلكترونية والهاتف حتى لا تسبب مشكلات مرضية للعين.