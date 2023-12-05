7 علامات تشير لانخفاض مستوى المغنيسيوم لديك

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلعب المعادن دورا كبيرا في جسم الأنسان من تحقيق التوازن إلى صحة الجهاز العضلي والأعصاب، من هذه المعادن المغنيسيوم الذي يلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم، وصحة العظام.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، فأنه على الرغم من أهميته، قد يعاني العديد من الأفراد من انخفاض مستويات المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك.





فيما يلي بعض علامات انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم :





1. تشنجات العضلات

يرتبط المغنيسيوم بالحفاظ على صحة العضلات، وانخفاض مستوياته يمكن أن يؤدي إلى تشنجات.





2. التعب والضعف

قد يساهم انخفاض مستويات المغنيسيوم في الشعور بالتعب والضعف، إذا كنت متعبًا باستمرار أو تفتقر إلى الطاقة، فمن المفيد أن تفكر فيما إذا كان تناولك للمغنيسيوم كافيًا أم لا.





3. عدم انتظام ضربات القلب

المغنيسيوم ضروري للحفاظ على ضربات القلب المنتظمة، ويمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان علامة على نقص المغنيسيوم، مما يؤكد أهمية الحفاظ على مستويات مناسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.





4. الغثيان والقيء

في بعض الحالات، قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان والقيء، إذا كنت تعاني من عدم الراحة المستمرة في الجهاز الهضمي، فقد يكون نقص المغنيسيوم عاملاً مساهماً.





5. فقدان الشهية

قد يكون انخفاض الرغبة في تناول الطعام مرتبطًا بنقص المغنيسيوم.





6.التنميل والوخز

يرتبط المغنيسيوم بصحة الأعصاب، وقد تظهر المستويات المنخفضة على شكل خدر.





7. تغييرات الشخصية

تشير بعض الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يساهم في تقلب المزاج والقلق والاكتئاب.



