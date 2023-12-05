7 علامات تشير لانخفاض مستوى المغنيسيوم لديك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تلعب المعادن دورا كبيرا في جسم الأنسان من تحقيق التوازن إلى صحة الجهاز العضلي والأعصاب، من هذه المعادن المغنيسيوم الذي يلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم، وصحة العظام.
وفقًا لموقع "onlymyhealth"، فأنه على الرغم من أهميته، قد يعاني العديد من الأفراد من انخفاض مستويات المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك.
فيما يلي بعض علامات انخفاض مستويات المغنيسيوم في الجسم :
1. تشنجات العضلات
يرتبط المغنيسيوم بالحفاظ على صحة العضلات، وانخفاض مستوياته يمكن أن يؤدي إلى تشنجات.
2. التعب والضعف
قد يساهم انخفاض مستويات المغنيسيوم في الشعور بالتعب والضعف، إذا كنت متعبًا باستمرار أو تفتقر إلى الطاقة، فمن المفيد أن تفكر فيما إذا كان تناولك للمغنيسيوم كافيًا أم لا.
3. عدم انتظام ضربات القلب
المغنيسيوم ضروري للحفاظ على ضربات القلب المنتظمة، ويمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان علامة على نقص المغنيسيوم، مما يؤكد أهمية الحفاظ على مستويات مناسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.
4. الغثيان والقيء
في بعض الحالات، قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان والقيء، إذا كنت تعاني من عدم الراحة المستمرة في الجهاز الهضمي، فقد يكون نقص المغنيسيوم عاملاً مساهماً.
5. فقدان الشهية
قد يكون انخفاض الرغبة في تناول الطعام مرتبطًا بنقص المغنيسيوم.
6.التنميل والوخز
يرتبط المغنيسيوم بصحة الأعصاب، وقد تظهر المستويات المنخفضة على شكل خدر.
7. تغييرات الشخصية
تشير بعض الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يساهم في تقلب المزاج والقلق والاكتئاب.
MENAFN05122023000151011027ID1107539344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.