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نجم الهلال ودي خيا في قائمة ميركاتو برشلونة

12/5/2023 9:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يدرس نادي برشلونة عدة خيارات تحسبا للتعاقد مع صفقات ضرورية في الميركاتو الشتوي المقبل، ووضع لذلك قائمة محددة يظهر بينها اسم نجم بارز في الهلال السعودي.
ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية يضع الفريق الكتالوني في أولوياته التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل إصابة حارس مرماه، الألماني أندريه تير شتيجن.
ويعاني تير شتيجن من آلام في الظهر، وقد يخضع لجراحة أو يتبع علاجا محافظا من أجل التعافي.
ووفقا للصحيفة "إذا اختار تير شتيجن الخضوع لجراحة لحل مشكلته نهائيا، فإنه سيغيب 2-3 أشهر، وقد تصبح الأمور أكثر تعقيدا".
وأوضحت أنه "سيكون من الصعب أن يعتمد برشلونة خلال هذه الفترة على إيناكي بينا وحارس آخر من الفريق الرديف، لذا سيكون النادي الكتالوني منتبها للخيارات المتاحة في الميركاتو الشتوي".
وأشارت إلى أن "ديفيد دي خيا، الحارس السابق لمانشستر يونايتد، أحد الأسماء المناسبة لبرشلونة، لا سيما أنه صفقة مجانية، لكن هناك منافسة حاليا من جانب نيوكاسل يونايتد".
وأوضحت أن آرون رامسديل حارس آرسنال، يعد خيارا آخر أمام برشلونة لضمه 6 أشهر على سبيل الإعارة، لا سيما أنه يبحث عن فرصة للمشاركة بانتظام في المباريات، خشية الغياب عن اليورو.
ويرفض ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بيع رامسديل، لكنه قد يرحب بخروجه في إعارة.
ويعد كاسبر شمايكل "37 عاما" أيضا من بين المرشحين للبارسا، خاصة أنه يحصل في أندرلخت على راتب متواضع للغاية يبلغ 240 ألف يورو سنويا.
ولا يستبعد برشلونة توجيه أنظاره صوب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي "خاصة إذا تم إغراؤه بالعودة للمنافسة على الألقاب في دوري أبطال أوروبا والليجا" وفقا لسبورت.
كما "دخل رومان بوركي الحارس السابق لبوروسيا دورتموند، هذه قائمة اهتمامات برشلونة، وهو منفتح على ترك الدوري الأمريكي والعودة إلى أوروبا".

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