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تحديد موعد عودة الشهراني لتدريبات الهلال

12/5/2023 9:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل نجم الهلال السعودي ياسر الشهراني برنامج تأهيله، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الشهراني اقترب من العودة لصفوف الهلال، إذ أصبح على بعد خطوات قليلة من دخول المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل.
وأوضحت أن الشهراني "يخضع للمرحلة الثالثة بشكل مكثف لبرنامج التأهيل الخاص به، الذي يتضمن عددا من تمارين تقوية عضلة الساق، والجري حول المضمار".
وسيدخل ياسر الشهراني تدريبات "الزعيم" الجماعية خلال اليومين المقبلين تدريجيا، حتى تكتمل جاهزيته لخوض المباريات.
ويستعد الهلال لمواجهة الطائي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 41 نقطة، مقابل 17 نقطة للطائي في المركز 11.

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