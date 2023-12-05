تحديد موعد عودة الشهراني لتدريبات الهلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل نجم الهلال السعودي ياسر الشهراني برنامج تأهيله، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا.
ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الشهراني اقترب من العودة لصفوف الهلال، إذ أصبح على بعد خطوات قليلة من دخول المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل.
وأوضحت أن الشهراني "يخضع للمرحلة الثالثة بشكل مكثف لبرنامج التأهيل الخاص به، الذي يتضمن عددا من تمارين تقوية عضلة الساق، والجري حول المضمار".
وسيدخل ياسر الشهراني تدريبات "الزعيم" الجماعية خلال اليومين المقبلين تدريجيا، حتى تكتمل جاهزيته لخوض المباريات.
ويستعد الهلال لمواجهة الطائي يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويتصدر الهلال جدول الدوري برصيد 41 نقطة، مقابل 17 نقطة للطائي في المركز 11.
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