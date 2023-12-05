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بيسكوف: روسيا لا تزال مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا

12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم، إن روسيا تبقى مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا وتفضل موسكو الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وأضاف ممثل الكرملين: "قال الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة، إن الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا (بشأن الأزمة الأوكرانية). وبالطبع، نفضل القيام بذلك في المقام الأول من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. ولهذا السبب نظل مستعدين للمفاوضات".

وأشار بيسكوف إلى أن عملية المفاوضات توقفت في فترة سابقة بمبادرة من الأوكرانيين.
وقال: "لقد اعترفوا بأنفسهم بأن ذلك تم بطلب من بريطانيا، بطلب من البريطانيين. لذلك فإن الوضع واضح تماما".
في وقت سابق، أكد النائب ديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع العام الماضي 2022 لو أن كييف وافقت على مبدأ حياد الدولة الأوكرانية.




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