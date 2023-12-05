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الريف النيابية تناقش الموازنات المرصودة لدعم البادية

12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، المهندسة عبير الجبور، إن هناك معاناة حقيقية يعيشها أبناء مناطق الريف والبادية، نتيجة نقص المشاريع التنموية وتراجع التنمية المستدامة.
وأضافت، خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، لمناقشة الدعم المرصود في موازنات الوزارات لمناطق الريف والبادية، أن هناك تحديات ومعيقات كبيرة تواجه عملية التنمية في مناطق البادية الأردنية، سيما وأن الدعم المرصود لتلك المناطق يتم توجيهه بشكل غير مباشر وعبر المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأشارت الجبور إلى أن مساحة البوادي تبلغ 82 بالمئة من مساحة المملكة الكلية، معظم مناطقها تعد من جيوب الفقر، ما يتطلب وضع خطط استراتيجية لتأهيل ودعم تلك المناطق.
وبينت أن أبرز القطاعات التي تعاني من ضعف في موازنتها، هي: الصحة والتعليم والمياه، لافتة إلى الضعف الكبير في الخدمات الصحية والتجهيزات والكوادر الإدارية والطبية في المراكز الصحية الأولية.
وتابعت الجبور أن هناك الكثير من مناطق الريف والبادية، التي تشكو من تكرار انقطاع المياه، وعدم وجود خدمات صرف صحي، وضعف شبكات المياه، ما يؤكد الحاجة إلى حفر آبار جديدة لتعزيز التزويد وسد النقص في مياه الشرب.
بدورهم، أكد النواب: زينب البدول، هادية السرحان، نمر السليحات، جعفر ربابعة، علي الطراونة، أسماء الرواحنة، أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أبناء الريف و البادية، نتيجة نقص في المشاريع التنموية والخدمية.




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