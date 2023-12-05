ما هي لعبة سويكا الشهيرة وكيف تطورت؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لعبة سويكا اليابانية، والمعروفة أيضاً باسم لعبة“البطيخ”، هي لعبة ألغاز تعتمد على النتائج وقد اجتاحت الإنترنت على نطاق واسع خلال فترة قصيرة، وهي متاحة على نينتندو سويتش.حققت اللعبة أكثر من 4.4 مليون عملية تنزيل منذ إصدارها في أكتوبر (تشرين الأول)، ما جعلها واحدة من أكثر ألعاب نينتندو تنزيلاً هذا العام.



ما هي لعبة سويكا بالضبط

إنها لعبة ألغاز بسيطة ومباشرة للاعب واحد، وهي مشابهة لألعاب الألغاز الشائعة الأخرى مثل "2048" وتيترس. تتضمن اللعبة بعض الفيزياء، ويتعين على اللاعب الجمع بين الفواكه المتشابهة لتكوين فواكه أكبر حجماً، أكبرها البطيخ. الحصول على أفضل نتيجة ممكنة هو الهدف الرئيسي.

تبدأ اللعبة بصندوق فارغ، حيث يحتاج اللاعبون إلى إسقاط الفاكهة. عندما تتلامس ثمرتان متماثلتان تتحولان إلى ثمرة أكبر. تستمر اللعبة حتى تملأ جميع الفواكه الجزء العلوي من الصندوق، وبعد ذلك عليك البدء من جديد. الجزء الصعب هو عندما لا تتراكم الثمار فوق بعضها البعض.

فكرة لعبة سويكا ليست أصلية، حيث ابتكر مطور صيني فكرة سويكا عبر لعبة صغيرة مجانية عبر الإنترنت وهي لعبة البطيخة الكبيرة الاصطناعية. ولم تكن هذه اللعبة مسببة للإدمان مثل سويكا.

وقد جذبت هذه اللعبة انتباه شركة ألادين إكس، التي أصدرت جهاز عرض رقمي قبل بضع سنوات وأدرجت لعبة سويكا الرائعة كجزء من البرنامج. لاحقاً، قامت الشركة ومطورها بوبلين، بإضافة اللعبة إلى نينتيندو سويتش، باعتبارها متجراً إلكترونياً حصرياً في 2021.

في البداية، كانت اللعبة مقتصرة على المستخدمين اليابانيين. وبعد أن حققت ضجة كبيرة، قررت الشركة إطلاق اللعبة عالمياً وحققت رواجاً كبيراً على الإنترنت.



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