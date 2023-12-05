الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية على أسر فقيرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.



وأشار خلال رعايته اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء، إلى أهمية التشاركية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ برامج صندوق الزكاة والتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، مبديا استعداد الصندوق لتنفيذ مشاريع بناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن الضوابط والشروط المعتمدة وحسب الإمكانيات المتاحة، في حال تم تخصيص قطع أراضي في المناطق المستهدفة.



ووزع الخلايلة مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة، تمثلت بـ500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، و800 طرد مواد غذائية مقدمة من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمحسن محمد غازي أبو صوفة، فضلاً عن مساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيماً و50 طالباً جامعياً بواقع 100 دينار لكل منهم.



وأشار وزير الأوقاف، إلى وجود 350 أسرة في محافظة الزرقاء تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و200 يتيم يتقاضون كفالات أيتام.



واستعرض مدير أوقاف الزرقاء الدكتور احمد الحراحشة، المشاريع التي تنفذها الوزارة عبر صندوق الزكاة، حيث تتحمل الوزارة جميع المصاريف الإدارية لضمان وصول كامل الدعم لمستحقيه، مشيدا بدور الهيئة الخيرية الهاشمية في تقديم الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وفلسطين.



كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني في عوجان، والذي تم تنظيمه من قبل صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف.

وحضر الافتتاح مندوب محافظ الزرقاء أحمد بني طه، ومدير عام صندق الزكاة الدكتور عبد سميرات، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة.