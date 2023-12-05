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قرار جديد بشأن مباراة بايرن ميونخ وبرلين المؤجلة

12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المباراة المؤجلة بين بايرن ميونخ وضيفه يونيون برلين ستقام يوم 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
وتقرر إلغاء المباراة، التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي؛ بسبب مخاطر السلامة وظروف السفر بعد تساقط الثلوج بكثافة بمدينة ميونخ.
ونظرا لدفء الحرارة داخل ملعب "أليانز أرينا"، معقل بايرن، الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء، لم يكن الاهتمام الرئيسي هو إمكانية اللعب في الملعب، لكن إجراءات السلامة وقبل كل شيء تأمين رحلة الجماهير، التي كان بعضها يسافر إلى ميونخ من أماكن أبعد، تسبب في اتخاذ قرار إلغاء اللقاء.
وذكر بايرن أن جميع تذاكر مباراة يوم السبت تظل صالحة للقاء المعاد ترتيبه، وسيتم إبلاغ حاملي التذاكر الذين لا يستطيعون الحضور في الموعد الجديد باسترداد المبالغ المدفوعة في الوقت المناسب.
وتسببت الثلوج والجليد في فوضى مرورية في جنوب ألمانيا صباح يوم السبت الماضي، وتم تعليق عمليات الطيران في مطار ميونخ مؤقتا وتقرر إغلاق العديد من خطوط السكك الحديدية حول ميونخ أثناء الليل.

ملاعب

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