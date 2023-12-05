مالية الأعيان تواصل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين سهير العلي، خلال لقائها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي موسى الحمادين، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة (2021).



وثمنت العين العلي دور ديوان المحاسبة الفعال في المحافظة على المال العام والتحول التدريجي في آلية عمله من عملية تدقيق الامتثال إلى عملية تدقيق الأداء.



بدوره، أشار الحمادين إلى دور الديوان في الحفاظ على المال العام، الذي يأتي من خلال التحقق من مشروعية الصرف وتحقيق الالتزام بالموازنة العامة في نهاية السنة المالية، لافتًا إلى أن العمل مستمر في تطوير ورفع كفاءة أداء الديوان.



وأوصت اللجنة بدعم تطوير أداء ديوان المحاسبة في تحقيق أهدافه من خلال تكثيف الدورات الفنية المتخصصة، مؤكدة أنها ستستمر في عقد المزيد من الاجتماعات لاستكمال مناقشة التقرير.