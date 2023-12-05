مالية الأعيان تواصل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين سهير العلي، خلال لقائها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي موسى الحمادين، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة (2021).
وثمنت العين العلي دور ديوان المحاسبة الفعال في المحافظة على المال العام والتحول التدريجي في آلية عمله من عملية تدقيق الامتثال إلى عملية تدقيق الأداء.
بدوره، أشار الحمادين إلى دور الديوان في الحفاظ على المال العام، الذي يأتي من خلال التحقق من مشروعية الصرف وتحقيق الالتزام بالموازنة العامة في نهاية السنة المالية، لافتًا إلى أن العمل مستمر في تطوير ورفع كفاءة أداء الديوان.
وأوصت اللجنة بدعم تطوير أداء ديوان المحاسبة في تحقيق أهدافه من خلال تكثيف الدورات الفنية المتخصصة، مؤكدة أنها ستستمر في عقد المزيد من الاجتماعات لاستكمال مناقشة التقرير.
MENAFN05122023000208011052ID1107539273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.