Tuesday, 05 December 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالية الأعيان تواصل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين سهير العلي، خلال لقائها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي موسى الحمادين، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة (2021).


وثمنت العين العلي دور ديوان المحاسبة الفعال في المحافظة على المال العام والتحول التدريجي في آلية عمله من عملية تدقيق الامتثال إلى عملية تدقيق الأداء.


بدوره، أشار الحمادين إلى دور الديوان في الحفاظ على المال العام، الذي يأتي من خلال التحقق من مشروعية الصرف وتحقيق الالتزام بالموازنة العامة في نهاية السنة المالية، لافتًا إلى أن العمل مستمر في تطوير ورفع كفاءة أداء الديوان.


وأوصت اللجنة بدعم تطوير أداء ديوان المحاسبة في تحقيق أهدافه من خلال تكثيف الدورات الفنية المتخصصة، مؤكدة أنها ستستمر في عقد المزيد من الاجتماعات لاستكمال مناقشة التقرير.

MENAFN05122023000208011052ID1107539273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث