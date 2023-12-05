خارجية النواب تبحث والسفير الإسباني تعزيز التعاون الثنائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية خلال لقاء، اليوم الثلاثاء، مع سفير مملكة إسبانيا لدى عمان، ميغيل دي لوكاس غونثالث، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.



وقال رئيس اللجنة، النائب خلدون حينا، "إننا في الأردن نثمن المواقف السياسية لإسبانيا الداعمة للمواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، والانحياز لصوت الحق، وهذا دليل على إنسانيتكم في وقت قلة أصوات الإنسانية في العالم".



وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني لطالما حذر من غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ومن خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.



وأكد أن العلاقات الأردنية الاسبانية "قوية ووثيقة، ويعود تاريخها إلى الملوك المؤسسين، مشددا على ضرورة تعزيزها وفي المجالات كافة.



وأشار إلى مواقف اسبانيا من القضايا العربية، كانت على الدوام موضع تقدير واحترام، موضحًا أن اسبانيا كانت من الدول الحريصة على أن تكون هناك نهايات عادلة للصراع العربي الإسرائيلي.



كما أكد حينا دعم الأردن للجهود التي تبذلها اسبانيا، لضمان تحقيق تقدم فعلي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، وصولًا إلى حل عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



من جانبهم، أكد النواب، أسماء الرواحنة، وعيد النعيمات، ومجدي اليعقوب، وفواز الزعبي، ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، مشيرين إلى أن الأزمات تظهر حجم الصداقات.



وطالبوا، الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم الأردن لمواقفه تجاه القضية الفلسطينية، مثمنين موقف اسبانيا من الحرب الإسرائيلية على غزة.



كما أكدوا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، سبل التعاون المشترك، بمختلف القضايا، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.



من ناحيته، أكد غونثالث أن العلاقة الأردنية الاسبانية تاريخية، قائلًا: إن اسبانيا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الأردن، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.



وأشاد بالدور الأردني، بقيادة جلالة الملك، حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والدفع دومًا بالحل السلمي لمختلف الأزمات.



وبشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أكد غونثالث دعم بلاده لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا أن الموقف السياسي الاسباني مشابه للموقف الأردني.