الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا للمواطن الفلسطيني جمال إدريس في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وقال صاحب المنزل جمال إدريس إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل المكون من 3 شقق، وشرعت في عملية الهدم، دون السماح لساكنيه بإخراج أي قطعة من الأثاث.
وأضاف أن الشقق الثلاث المهدومة بمساحة 280 مترا، ويسكنها 13 مواطنا فلسطينيا، أصبحوا بلا مأوى.
واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على سكان المنزل بعد محاولتهم منع الهدم.
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