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الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس المحتلة

12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا للمواطن الفلسطيني جمال إدريس في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وقال صاحب المنزل جمال إدريس إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل المكون من 3 شقق، وشرعت في عملية الهدم، دون السماح لساكنيه بإخراج أي قطعة من الأثاث.
وأضاف أن الشقق الثلاث المهدومة بمساحة 280 مترا، ويسكنها 13 مواطنا فلسطينيا، أصبحوا بلا مأوى.
واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على سكان المنزل بعد محاولتهم منع الهدم.




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