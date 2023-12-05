انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

انفجارات عنيفة تهز تل أبيب
التاريخ
12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هزت انفجارات قوية مدينة تل أبيب إثر تعرضها لقصف صاروخي من غزة.
بدورها، قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
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