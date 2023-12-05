Tuesday, 05 December 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هزت انفجارات قوية مدينة تل أبيب إثر تعرضها لقصف صاروخي من غزة.
بدورها، قالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05122023000208011052ID1107539270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث