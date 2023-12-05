القسام تقصف غرف قيادة الاحتلال في غزة
التاريخ
12/5/2023 9:13:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت غرف قيادة العدو الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
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