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سلطة وادي الأردن تحذر من السيول

12/5/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي اعتبارًا من هذه الليلة ويوم غد الأربعاء، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.
تعلن سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.
وتهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وتؤكد سلطة وادي الأردن ان طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة




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