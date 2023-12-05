سلطة وادي الأردن تحذر من السيول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي اعتبارًا من هذه الليلة ويوم غد الأربعاء، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه في التجمعات المائية.
تعلن سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والاليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.
وتهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وتؤكد سلطة وادي الأردن ان طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة
MENAFN05122023000208011052ID1107539268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.