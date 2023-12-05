Tuesday, 05 December 2023 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابين من جبل المكبر ومخيم شعفاط

12/5/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة جبل المكبر ومخيم شعفاط بمدينة القدس.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القدس، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد المالك خضر من مخيم شعفاط، وعماد نمر من بلدة جبل المكبر، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما حولت المعتقل محمد إسحق خلفاوي إلى الاعتقال الإداري.




MENAFN05122023000208011052ID1107539267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث