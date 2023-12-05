الاحتلال يعتقل شابين من جبل المكبر ومخيم شعفاط
التاريخ
12/5/2023 9:13:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة جبل المكبر ومخيم شعفاط بمدينة القدس.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القدس، بأن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد المالك خضر من مخيم شعفاط، وعماد نمر من بلدة جبل المكبر، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما حولت المعتقل محمد إسحق خلفاوي إلى الاعتقال الإداري.
MENAFN05122023000208011052ID1107539267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.