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القسام : اجهزنا على 10 جنود صهاينة

12/5/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام ، ان مجاهدي الكتائب تمكنوا عصر الثلاثاء ، من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس .

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