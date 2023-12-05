القسام : اجهزنا على 10 جنود صهاينة
التاريخ
12/5/2023 9:13:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام ، ان مجاهدي الكتائب تمكنوا عصر الثلاثاء ، من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس .
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