اجتماع المكتب الوطني الألماني للسياحة وفيزيت برلين في الرياض لتشجيع السياحة إلى ألمانيا

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تحت رعاية سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، استضاف المكتب الوطني الألماني للسياحة وفيزيت برلين، اجتماعاً خاصاً بهدف إبراز الجوانب الجذابة لبرلين وتسليط الضوء على عروض السياحة الألمانية خلال عام 2024.
وخلال الاجتماع تم تسليط الضوء على تاريخ برلين الغني والثقافة الألمانية النابضة بالحياة وأسواق عيد الميلاد ومشهد الطهو المتنوع، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية والمؤتمرات. وتماشياً مع الشعبية التي تحظى بها كرة القدم في المنطقة، أطلقت برلين حملات ترويجية لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم المرتقبة، والتي تقام في 10 مدن ألمانية، بما فيها العاصمة برلين التي تستضيف المباراة النهائية.
كما تشهد العاصمة الألمانية فعالية بارزة في عام 2024 تتمثل بالذكرى 35 لسقوط جدار برلين، إلى جانب العديد من الفعاليات التي ستقام في نوفمبر من العام المقبل في مدينة الحرية برلين.
وأبرز الاجتماع أيضاً عروض برلين فيما يتعلق بالسياحة الطبية، وعرض موقعاً إلكترونياً باللغة العربية مخصصاً لمسافري منطقة الخليج العربي، حيث يقدم لهم المعلومات حول الإقامة والمرافق الطبية. ويمكن الاطلاع على محتوى الموقع الإلكتروني باللغة العربية من خلال الرابط: berlin-health-excellence/ar
وترحب برلين بضيوفها من مختلف الثقافات، وتوفر لهم أماكن إقامة تتماشى مع التعاليم الإسلامية، فضلاً عن المعلومات حول الوجهات التي تقدم المأكولات الحلال. كما تضم المدينة المميزة بأجوائها العائلية متاحف وحدائق حيوان مخصصة للأطفال، مما يجعلها الوجهة المثالية للعائلات. وبالإضافة إلى ذلك تمثل برلين ملاذاً مناسباً للاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية لما توفره من بحيرات وأنهار ومتنزهات.
وتدعو ألمانيا وعاصمتها برلين المسافرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف عروضها متعددة الجوانب والاستمتاع بتجربة ثقافية لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات حول ألمانيا وبرلين وعروضهما، يرجى زيارة: ،
فيزيت برلين: ttps://،
والموقع الإلكتروني باللغة العربية: /dyfa-fy-brly
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