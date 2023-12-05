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اجتماع المكتب الوطني الألماني للسياحة وفيزيت برلين في الرياض لتشجيع السياحة إلى ألمانيا

12/5/2023 9:00:12 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

تحت رعاية سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، استضاف المكتب الوطني الألماني للسياحة وفيزيت برلين، اجتماعاً خاصاً بهدف إبراز الجوانب الجذابة لبرلين وتسليط الضوء على عروض السياحة الألمانية خلال عام 2024.

وخلال الاجتماع تم تسليط الضوء على تاريخ برلين الغني والثقافة الألمانية النابضة بالحياة وأسواق عيد الميلاد ومشهد الطهو المتنوع، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة العالمية والمؤتمرات. وتماشياً مع الشعبية التي تحظى بها كرة القدم في المنطقة، أطلقت برلين حملات ترويجية لبطولة أمم أوروبا بكرة القدم المرتقبة، والتي تقام في 10 مدن ألمانية، بما فيها العاصمة برلين التي تستضيف المباراة النهائية.

كما تشهد العاصمة الألمانية فعالية بارزة في عام 2024 تتمثل بالذكرى 35 لسقوط جدار برلين، إلى جانب العديد من الفعاليات التي ستقام في نوفمبر من العام المقبل في مدينة الحرية برلين.

وأبرز الاجتماع أيضاً عروض برلين فيما يتعلق بالسياحة الطبية، وعرض موقعاً إلكترونياً باللغة العربية مخصصاً لمسافري منطقة الخليج العربي، حيث يقدم لهم المعلومات حول الإقامة والمرافق الطبية. ويمكن الاطلاع على محتوى الموقع الإلكتروني باللغة العربية من خلال الرابط: berlin-health-excellence/ar

وترحب برلين بضيوفها من مختلف الثقافات، وتوفر لهم أماكن إقامة تتماشى مع التعاليم الإسلامية، فضلاً عن المعلومات حول الوجهات التي تقدم المأكولات الحلال. كما تضم المدينة المميزة بأجوائها العائلية متاحف وحدائق حيوان مخصصة للأطفال، مما يجعلها الوجهة المثالية للعائلات. وبالإضافة إلى ذلك تمثل برلين ملاذاً مناسباً للاسترخاء وتجديد النشاط والحيوية لما توفره من بحيرات وأنهار ومتنزهات.


وتدعو ألمانيا وعاصمتها برلين المسافرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف عروضها متعددة الجوانب والاستمتاع بتجربة ثقافية لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات حول ألمانيا وبرلين وعروضهما، يرجى زيارة: ،

فيزيت برلين: ttps://،

والموقع الإلكتروني باللغة العربية: /dyfa-fy-brly

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