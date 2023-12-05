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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

12/5/2023 8:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة لوتون تاون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهات دوري أبطال آسيا وفي مقدمتها استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مع النصر السعودي.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
باختاكور الأوزبكستاني X الفيحاء السعودي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports AFC 2
أهال التركمنستاني X العين الإماراتي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports AFC 3
استقلال دوشنبه الطاجيكستاني X النصر السعودي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports AFC 1
برسيبوليس الإيراني X الدحيل القطري – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports AFC
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X بيرنلي - الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
لوتون تاون X آرسنال – الساعة 11:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بلدية المحلة X طلائع الجيش – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport
الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
سيراميكا X إنبي – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
كايزرسلاوترن X نورنبرج – الساعة 8 مساء
ماجديبورج X فورتونا دوسلدورف – الساعة 8 مساء
بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 10:45 مساء
هومبورج 08 X سانت باولي – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
لاتسيو X جنوى – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
اتزينيتا X خيتافي - الساعة 9 مساء
كاستيون X ريال اوفييدو – الساعة 11 مساء
اروسا X فالنسيا – الساعة 11 مساء
إسبانيول X بلد الوليد – الساعة 11 مساء

ملاعب

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