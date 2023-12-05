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سطو مسلح وسرقة 100 ألف إسترليني من زوما

12/5/2023 8:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن سبب غياب اللاعب كورت زوما عن المشاركة في مباراة وست هام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.
قالت الصحيفة إن لاعب تشيلسي السابق تم استبعاده من قائمة "الهامرز" قبل المباراة التي أقيمت السبت الماضي، بينما لم يوضح النادي سبب استبعاده، مشيراً إلى أنه لأسباب شخصية.
وذكرت: "زوما عاش ليلة مرعبة، بعدما تعرض لسطو مسلح، قبل أن يتم سرقة 100 ألف جنيه إسترليني ومجموعة من المجوهرات من منزله".
وتابعت: "يقال إن العصابة اقتحمت منزل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ليلة السبت بينما كان اللاعب الدولي الفرنسي موجوداً مع زوجته ساندرا، التي أنجبت مؤخراً الطفل الرابع لهما، وأصدرت الشرطة تحذيراً لجيران الزوجين بشأن العصابة المنظمة".
وأشارت إلى أن وست هام دخل طرفاً في مساعدة السلطات، بعدما أعلن عن مكافأة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ومحاكمة اللصوص الذين اقتحموا منزل المدافع كيرت زوما عشية مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس.
واختتمت: "ليس من المعروف إذا كان المدافع الفرنسي سيعود للمشاركة مع وست هام في المباراة المقبلة ضد توتنهام الخميس".

ملاعب

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