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جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

12/5/2023 8:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصيب عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على المدنيين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة

واضاف المراسل ان عدد من الشهداء ارتقوا واصيب اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل على مدخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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