جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة
التاريخ
12/5/2023 8:14:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي النار على المدنيين في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة
واضاف المراسل ان عدد من الشهداء ارتقوا واصيب اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل على مدخل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا
MENAFN05122023000208011052ID1107538729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.