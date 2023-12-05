Tuesday, 05 December 2023 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سجل أساطير برشلونة يدافع عن ليفاندوفسكي

12/5/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، من أزمة تهديفية خلال المباريات الأخيرة مع البارسا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، خاض ليفا 3 مباريات متتالية دون زيارة الشباك، كما أنه أحرز هدفين فقط في آخر 10 مباريات له مع برشلونة.
وظهرت العديد من الانتقادات والشائعات والتكهنات حول ليفا بناء على هذه الفترة السيئة.
لكن إحصائيات المهاجم البولندي بشكل عام بقميص برشلونة تكشف أنه رابع أفضل لاعب لديه معدل تهديفي في تاريخ بلوجرانا، ولا يتفوق عليه سوى الثلاثي الأسطوري: رونالدو نازاريو، وليونيل ميسي ولويس سواريز.
وسجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 8 أهداف في 17 مباراة بالموسم الحالي إضافة إلى 33 هدفا في 46 مباراة بالموسم السابق، وبالتالي فإجمالي رصيده 41 هدفًا في 63 مباراة، بمتوسط 0.65 هدف لكل مباراة.
وعند مقارنة هذه البيانات مع مهاجمي برشلونة الرئيسيين في السنوات الأخيرة، يبقى أداء "ليفا" منذ وصوله إلى البارسا مثيرا للإعجاب.
وحقق رونالدو "الظاهرة" مع برشلونة متوسطا بلغ 0.96 بـ 47 هدفا في 49 مباراة، يليه ميسي 0.86 هدف لكل مباراة (672 هدفا في 778 مباراة)، ثم سواريز بـ0.69 (195 هدفا في 283 مباراة).
ويأتي ليفا بنفس مستوى أسماء بارزة في تاريخ برشلونة مثل صامويل إيتو ودييجو أرماندو مارادونا بمتوسط 0.65 هدف، لكل منهما.
بينما تفوق "ليفا" على مهاجمين كبار مثل ديفيد فيا وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري وباتريك كلويفرت وروماريو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05122023000208011052ID1107538726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث