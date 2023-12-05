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كريشان: الملك يقود جهودا لوقف الحرب الهمجية على غزة

12/5/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للأشقاء الفلسطينيين واحلال السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار كريشان خلال جولة اليوم الثلاثاء، إلى بلدية غور المزرعة ولقائه رئيس وأعضاء اللجنة ونواب المنطقة، إلى الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لوقف الحرب الهمجية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى موقف الدولة بجميع أركانها المنسجم مع الشارع والرافض للعدوان الإسرائيلي.


وأكد حرص الحكومة على الزيارات الميدانية تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية دوما إلى ضرورتها بهدف الاطلاع على قضايا المواطنين والاستماع لمشاكلهم وحلها على أرض الواقع.

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