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مدرب سباهان الإيراني يوجه رسالة لوم إلى الاتحاد السعودي

12/5/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه جوزيه مورايس، مدرب سباهان أصفهان الإيراني، رسالة لوم لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي، عقب مواجهة الفريقين أمس الاثنين.
وحل الفريق الإيراني ضيفا على "العميد" على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" "الجوهرة المشعة"، في مباراة حسمها أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال مورايس خلال تصريحاته بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "خضنا مباراة متقاربة، النتيجة عادلة لصالح الاتحاد، والأجواء والجماهير بشكل عام رائعون، أشكرهم على حسن الاستقبال والحفاوة".
وأضاف: "لكن حتى لو تأهلنا للدور المقبل يؤسفني أننا لن نستمتع بالأجواء الجماهيرية في إيران، أنا أتيت للسعودية محترما ثقافة البلد وتقاليدها، وهذا هو الاختلاف بين الشعوب".
حديث مورايس بهذه الطريقة عن جماهير ناديه وغيابهم واحترام الثقافة السعودية يأتي في ظل انسحاب الاتحاد من لقاء الجولة الثانية بين الفريقين، في الثاني من أكتوبر الماضي، بداعي وجود تماثيل للعسكري قاسم سليماني وغيره من الشخصيات السياسية في مداخل ملعب نقش جهان، وعلى إثر هذه الأزمة، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار سباهان مهزوما ومنح الفريق السعودي نقاط اللقاء كاملة، مع حرمان سباهان من خوض بقية مبارياته في البطولة على أرضه.
وودع سباهان البطولة، فقد صعد الاتحاد أول المجموعة برصيد 15 نقطة، بينما حصد سباهان 10 نقاط فقط وفشل في التأهل كأفضل وصيف.

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