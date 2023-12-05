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إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل

12/5/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل.
وأوضح مراسل "وفا "، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل، صوب الشاب طارق الغزاوي بشكل مباشر، وهو من ذوي الإعاقة، ما تسبب بإصابته في ساقه، حيث منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وإسعافه، ونقلته إلى جهة غير معلومة.




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