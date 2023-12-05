إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل.
وأوضح مراسل "وفا "، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل، صوب الشاب طارق الغزاوي بشكل مباشر، وهو من ذوي الإعاقة، ما تسبب بإصابته في ساقه، حيث منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وإسعافه، ونقلته إلى جهة غير معلومة.
MENAFN05122023000208011052ID1107538723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.