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المقاومة تنشر مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال في غزة -فيديو

12/5/2023 8:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو يظهر تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس.

واعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بوقت مسبق من اليوم إنها استهدفت بقذائف التاندوم دبابتين إسرائيليتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال بمحيط مسجد أبو دلال شرق مدينة خانيونس.


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