المقاومة تنشر مشاهد جديدة لاشتباكها مع قوات الاحتلال في غزة -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو يظهر تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المتوغلة شرق خانيونس.
واعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بوقت مسبق من اليوم إنها استهدفت بقذائف التاندوم دبابتين إسرائيليتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال بمحيط مسجد أبو دلال شرق مدينة خانيونس.
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