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جولر يرد على بيلينجهام

12/5/2023 8:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد، على الإشادة التي حصل عليها من زميله بالفريق الإنجليزي جود بيلينجهام.
كان بيلينجهام، رشح بعض اللاعبين لخلافته في الفوز بجائزة الفتى الذهبي في العام المقبل، قائلا: "بصرف النظر عن الذين ولدوا في عام 2003، يمكنني تسمية 3 لاعبين لحصد الجائزة".
وأضاف: "سأرشح أردا جولر، الذي تعافى من الإصابات التي حرمته من الظهور لأول مرة مع الريال. إنه ظاهرة ونرى ذلك في التدريبات. نحن جميعا مندهشون به".
وتابع: "ثم زميلي السابق في بوروسيا دورتموند جيمي بينو جيتينز، وأخي جوبي المهاجم.. إنه يشبه والدنا".
وقال جولر، في تصريح أبرزته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، رد على إشادة بيلينجهام: "يا له عبقري في اللعب بالكرة... لكن جود خارج الملعب بنفس الذكاء أو أكثر".
وانضم جولر إلى ريال مدريد، قادما من فناربخشة التركي، مقابل 20 مليون يورو الصيف الماضي، لكنه عانى من الإصابات منذ ارتداء قميص الميرنجي.

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