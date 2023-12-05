Tuesday, 05 December 2023 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح يتوج بجائزة مرموقة

12/5/2023 8:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة جديدة، تعزز مسيرته المرصعة بالألقاب.
وأعلن اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا منح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في عام 2023، في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بعد أن احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.
وفاز قائد المنتخب المصري بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، بعدما حصدها عامي 2018، و2021.
وأحرز صلاح 27 هدفًا مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال 2023 حتى الآن، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.
وتفوق صلاح على باقي منافسيه بالقائمة المرشحة المختصرة، التي ضمت إيرلينج هالاند، ورودري، ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب آرسنال، وكيران تريبيير، وأولي واتكينز، لاعبي نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا على الترتيب، ليحصل على الجائزة المرموقة.
وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح: "أريد أن أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري".
وأضاف "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول: "أريد فقط أن أقول شكرا جزيلا لكم، وأنا أقدر ذلك حقًا".
ويستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة مضيفه شيفيلد يونايتد، غدًا الأربعاء، في المرحلة 15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف آرسنال (المتصدر)، فيما يتفوق على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.
ويتصدر صلاح حاليًا، ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفًا في 20 مباراة خاضها حتى الآن، علمًا بأنه قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه أيضًا.
كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف خلف هالاند (المتصدر).
ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف المسابقة العريقة للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05122023000208011052ID1107538720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث