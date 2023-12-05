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هالاند يفلت من عقوبة الإيقاف

12/5/2023 8:14:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفلت النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت تقارير بريطانية، أمس الإثنين، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.
وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.
واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.
واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن آرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.

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