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موسم صفري؟ كوزمين يفقد بريقه مع الشارقة

12/5/2023 8:14:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فقد المدرب أولاريو كوزمين، بريقه وعلت الأصوات المطالبة بإقالته من تدريب الشارقة الإماراتي، بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وخسر الشارقة مساء الاثنين من مضيفه الفيصلي الأردني (1-2)، على ستاد عمان الدولي، في ختام منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية.
ويتحمل المدرب الروماني مسؤولية الخسارة، لا سيما أن الشارقة كان متقدما في الشوط الأول بهدف لفراس بن عربي في الدقيقة 24.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء أمس، تعادل السد القطري مع ضيفه ناساف الأوزبكي (2-2)، ليتصدر الأخير ترتيب المجموعة بـ 11 نقطة، ويتأهل لثمن النهائي كممثل وحيد لهذه المجموعة.
وودع السد والشارقة بـ 8 نقاط، وجمع الفيصلي 6 نقاط في ذيل الجدول، علما بأنه شارك للمرة الأولى في دوري الأبطال.
ووجهت سهام النقد إلى كوزمين، ليس بسبب الخسارة فقط، لكن أيضا بسبب الأداء السيئ للفريق، ونتائجه المتواضعة مؤخرا في المسابقات كافة.
ويحتل الشارقة حاليا المركز السادس بـ 16 نقطة، في دوري "أدنوك" الإماراتي للمحترفين، بفارق 9 نقاط خلف الوصل المتصدر.
وللشارقة مباراة مؤجلة أمام ضيفه شباب الأهلي، من الجولة التاسعة، ستقام في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كما فشل الشارقة في حملة الدفاع عن لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، إذ خسر في الدور ربع النهائي أمام اتحاد كلباء (4-5)، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وكان الشارقة تأهل إلى هذا الدور مباشرة لكونه بطل المسابقة في الموسم الماضي.
وتبرز المطالبات حاليا بإقالة كوزمين لإنقاذ ما تبقي من الموسم الجاري، مع بقاء 4 مواجهات مهمة أمام حتا وخورفكان وشباب الأهلي وعجمان، في الدوري قبل توقفه بسبب استعدادات ومشاركة المنتخب الإماراتي في كأس آسيا.
كما تنتظر الشارقة أمام شباب الأهلي، مهمة الدفاع عن لقب كأس السوبر للمحترفين يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى جانب الدفاع كذلك عن كأس رئيس الإمارات.
ويدفع هاجس "الموسم الصفري" جماهير الشارقة للغضب، والمطالبة برحيل المدرب الذي يملك مسيرة مميزة مع كل الأندية التي قادها، خاصة العين وشباب الأهلي الإماراتيين.
مسيرة ألقاب
وسبق أن قاد كوزمين ستيوا بوخارست إلى الفوز بالدوري الروماني 2005-2006، وكأس رومانيا 2006.
كما حصد مع الهلال لقب الدوري السعودي 2007-2008، وكأس ولي العهد مرتين 2007-2008 و2008-2009.
وقاد السد إلى الفوز بكأس نجوم قطر عام 2010، والعين للفوز بالدوري الإماراتي موسمي 2011-2012 و2012-2013، وكأس السوبر 2012.
ومع شباب الأهلي توج بالدوري الإماراتي موسمي 2013-2014 و2015-2016.
وفاز أيضا مع شباب الأهلي بكأس المحترفين 2013-2014 و2016-2017، وكأس السوبر أعوام 2013 و2014 و2016، وفاز مع جوانزو سونينج بالدوري الصيني عام 2020.
وفاز مع الشارقة بكأس رئيس الإمارات موسما 2021-2022 و2022-2023، وكأس السوبر 2022، وكأس المحترفين موسم 2022-2023.
ولعب مع الشارقة 18 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس وأبطال آسيا، ففاز في 8 وتعادل في 4، وخسر 6 مباريات.
ولم يعرف الشارقة طعم الفوز في آخر 6 مباريات في المسابقات الثلاث: خسر من الفيصلي (1-2)، ومن السد (0-2)، وتعادل مع البطائح (3-3)، وخسر من اتحاد كلباء (1-2)، وتعادل مع كل من ناساف والجزيرة (1-1).

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