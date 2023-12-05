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برشلونة يدرس عرض ليفاندوفسكي للبيع

12/5/2023 8:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يدرس مجلس إدارة برشلونة عرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، للبيع خلال الصيف المقبل.
وانتقل المهاجم البولندي من بايرن ميونخ إلى برشلونة في صيف 2022، مقابل 40 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2026.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، تدرس إدارة البلوجرانا بيع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل، إذا حصلت على عرض جيد، خصوصًا أن أداء اللاعب انخفض بشكل عام في الموسم الحالي.
وأشار البرنامج إلى أن ليفا يعيش الآن أسوأ فترة له بقميص الفريق الكتالوني، ويتعرض لانتقادات شديدة بسبب ذلك.
وأوضح أن مسؤولي برشلونة قلقون بشأن تراجع مستوى ليفا، خصوصًا عقب الأداء الضعيف في الموقعة الكبرى أمام أتلتيكو مدريد (1-0 للبارسا).
يذكر أن ليفا خاض آخر 3 مباريات متتالية دون أن يسجل أي هدف، كما أنه هز شباك المنافس مرتين فقط في آخر 10 مواجهات له مع برشلونة.
وتراجع المعدل التهديفي للمهاجم البولندي هذا الموسم، مقارنه بما حققه مع البارسا في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف في 17 مباراة هذا الموسم، بمعدل هدف كل 166 دقيقة.
أما في الموسم الماضي، فقد أحرز ليفا 41 هدفًا في 63 مباراة، بمعدل هدف كل 120 دقيقة.

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