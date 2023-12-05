أكاديمية لندن لقادة المستقبل تحتفي بتخريج 25 طالباً من مدرسة انترناشول الإمارات

بالتعاون مع مجموعة دبي للجودة، نظّمت أكاديمية لندن لقادة المستقبل، حفل تخريج لـ 25 طالباً وطالبة من مدرسة (انترناشول الإمارات)، التابعة لمجموعة الحبتور، والذي أقيم بالجامعة الأمريكية في دبي، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

وقد أنهى الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً، برنامجاً تدريبياً شاملاً محوره القيادة والتأهيل والاستعداد للمستقبل، حيث أبدى الصغار التزاماً وحرصاً على اكتساب مهارات القيادة والتزود بالثقة بما يعزز مسيرة نجاحهم وتميزهم على الجانبين الأكاديمي والشخصي، وبما ينمي كذلك روح القيادة لديهم، على قاعدة أن (أطفال اليوم قادة المستقبل)، وأن (الأطفال يختلفون عن بعضهم البعض بطرق ملحوظة في شخصياتهم الناشئة).

وأظهر القادة الصغار شجاعة وطموحاً وثقة كبيرة في أدائهم ووقوفهم على المسرح رغم أعمارهم الصغيرة وهم يعلنون عن أحلامهم القيادية ورغبتهم بالانطلاق في رحلة نجاح نحو مستقبل قيادي لا توقفهم فيه حدود ولا يرضخون لتحديات مهما بلغت حدتها.

وخلال حفل التخرج، تسلّم الطلاب والطالبات الخريجون شهادات تخرجهم من أكاديمية لندن لقادة المستقبل، في أجواء الفرحة والفخر بتفوق القادة الصغار، ووسط تصفيق الحضور على وقع أغاني كورس (هارموني) المديرته (تينا اسيس).

وبهذه المناسبة، عبّرت الدكتورة ندى جابر، المديرة والمؤسسة للأكاديمية في لندن، عن فخرها بتخريج الدفعة الأولى من الطلبة القادة، وسعادتها بتفوق الصغار الذين لمست فيهم رغبة كبيرة وروحاً وإصراراً على بلوغ أعلى المراكز القيادية. وتقدمت جابر بالشكر والامتنان لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري لمجموعة دبي للجودة ولمجلس الإدارة، ولسعادة خلف الحبتور الداعم للمبادرات التربوية على كل ما قدموه من ثقة وتشجيع لتكون الأكاديمية اليد التي ترسخ قيم القيادة والاجتهاد والمثابرة لدى الأطفال، لتمهيد الطريق لهم لبلوغ مستقبل مزدهر .

وأضافت: "كل هذه النجاحات تم تحقيقها بدقة عالية ومسؤولية مثالية، جاءت في إطار جهود حريصة على زرع بذور القيادة في العقل الباطني للطفل، وهؤلاء الأطفال نأمل أن نراهم يوماً وقد تحققت كل أحلامهم، ونحن حريصون على متابعتهم من خلال التواصل الدائم معهم ومع ذويهم، والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعاتهم ودعمهم لبلوغ أحلامهم".

من ناحيها صرحت الأستاذة سميرة محمد المديرة التنفيذية للمجموعة دبي للجودة "إن هدف مجموعة دبي للجودة من تعاونهم مع الأكاديمية هو المساهمة في إعداد القادة في سن مبكر وهو ما يتوافق مع رؤية المجموعة بأن المستقبل يصنع في الحاضر والتأثير الإيجابي لهذا الإعداد في تعزيز مفهوم الابتكار والتميز".



وتابعت الدكتورة ناديا بو هناد اختصاصية علم النفس: "إننا في هذه المرحلة وأمام ثورة الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، نقف أمام مسؤولية كبيرة لتوجيه بوصلة الأبناء نحو مستقبل آمن، ولتأكيد أولوية استمرار تحفيز أبنائنا ليقفوا دائماً على الطريق الصحيح، ولنحافظ على نموهم وتقدمهم القيادي والريادي بالمزيد من الدورات التأهيلية والنشاطات الثقافية التي تتناسب مع قيمنا وتطلعاتنا للمستقبل، والتي تحفز ملكة الإبداع وترعى الخلق القويم للأطفال في مرحلة مبكرة من التنشئة وتكوين الشخصية، وهم في عمر المراهقة ومرحلة الجدية والالتزام بتحقيق الأفضل من أجل أنفسهم والمستقبل الذي ينتظرهم".

الجدير بالذكر أن أكاديمية لندن لقادة المستقبل، كانت قد تأسست في لندن عام

2019وتم نقل تجربتها المتميزة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود شخصية ومسؤولية إنسانية تجاه النشء وأجيال المستقبل، وذلك بإشراف الدكتورة ندى جابر التي عملت جاهدة مع الدكتورة ناديا بو هناد ومجموعة من المتخصصين، لوضع الأسس التي تكفل زرع بذور القيادة في الطفل في هذا العمر المبكر من حياتهم، بما يعكس أفضل استجابة لتطلعات وآمال ذويهم للمستقبل.

وتُعَد أكاديمية لندن لقادة المستقبل، أكاديمية رائدة لاكتشاف المواهب الكامنة لدى الأطفال وإعدادهم لمستقبل القيادة المشرق في مختلف المجالات بما يتناسب مع مواهبهم. حيث تنطلق من مبدأ أن الأطفال يمثلون الأرض الخصبة التي تُزرع فيها البذور المثمرة؛ وإذا تم زراعتها بالطريقة السليمة، فإنها سوف تنضج وتؤتي ثمارها بالشكل المطلوب. ويتمثل دور أكاديمية لندن لقادة المستقبل في غرس البذرة الصحيحة في العقل الباطن للأطفال وقيادتهم طوال الطريق ليصبحوا قادة المستقبل، سواءً في مجال الموسيقى، أو الفن، أو الرياضة، أو الأدب، أو الجيش، أو السياسة، أو أينما تتجه وتتألق مواهبهم الكامنة. مع العلم أن جميع الدورات التدريبية حديثة وليست مُدرجة في المناهج التعليمية.



ومن بين الدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها أكاديمية لندن لقادة المستقبل دورة (الدبلوماسي الصغير) الموجهة للأطفال من عمر 4 إلى 7 سنوات، ومدتها 20 ساعة، وفيها يتعلم الطفل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالأخلاقيات المبدئية، وقواعد الإتيكيت الأساسية، وكيفية تطبيق الدبلوماسية في تفاعلاته مع الآخرين. ويتخرج الطفل المشارك برتبة“الدبلوماسي الصغير”.

أما دورة (السفير الصغير) فهي موجهة للأطفال من عمر 8 إلى 12 سنة، حيث تركز بشكل أكبر على قواعد الإتيكيت الدولية، والبروتوكول الدبلوماسي، وكذلك على مهارات القيادة. ويمكن أيضاً استكشاف المواهب ومناقشتها مع أولياء الأمور للتأكد من أن أطفالهم يواصلون على المسار الصحيح نحو مستقبل مشرق. وتبلغ مدة هذه الدورة 20 ساعة، ويتخرج الطفل المشارك فيها برتبة“السفير الصغير”.

والدورة الثالثة التي تقدمها أكاديمية لندن هي دورة (قائد المستقبل) التي تستهدف الأطفال من عمر 12 إلى 16 سنة، ومن خلالها يشارك الأطفال في جميع الدورات التدريبية السابقة، ولكن بمزيد من التفصيل، مع التركيز بشكل أكبر على مهارات القيادة، والتفاعل مع وسائل الإعلام، ومهارات الخطابة. ويتخرج الطفل المشارك برتبة“قائد المستقبل”.





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