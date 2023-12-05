شرطة دبي تشارك بـ 12 مشروعاً بيئياً في COP28

استعرضت منصة شرطة دبي في مؤتمر الأطراف COP28 بالمنطقة الخضراء، 12 مشروعاً بيئياً، تمثلت في شرطة بلا كربون، مشروع دبي المرنة، المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)، رصد الأوبئة عن طريق مياه الصرف الصحي، تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات، الطلقات النارية الصديقة للبيئة، بصمة الكربون لمكافحة الجريمة، اتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام، مشروع الاصطبلات الذكية، طراد شرطة دبي الذكي (هداد)، دبلوم المتفجرات، إضافة إلى دبلوم المرونة.

ونوه اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، نائب رئيس لجنة الأمن والعمليات لمؤتمر الأطراف COP28 خلال زيارته للمنصة بالجهود المبذولة والخدمات والمشاريع المعروضة لزوار المؤتمر، والتي تعزز وعيهم بكل ما يختص بالخدمات الأمنية والشرطية، مؤكداً أن شرطة دبي ملتزمة بتحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي، وتعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي.

واطلع الغيثي خلال جولته في المنصة بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي رئيس اللجنة الأمنية، وعدد من الضباط والأفراد على المشاريع والمبادرات المرتبطة بالبيئة، واستمع إلى شرح حول كل مشروع وأثره على البيئة.

مبادرة شرطة بلا كربون 2030



وأطلقت شرطة دبي خلال منصتها مشروع "شرطة بلا كربون" الأول من نوعه في العالم لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم التنمية المستدامة، وذلك تماشياً مع عدة استراتيجيات وتوجهات محلية وعالمية منها اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، ومئوية الامارات 2071.



ويأتي المشروع لتحقيق الممارسات المستدامة وخلق مبادرات فريدة في القطاع الشرطي والأمني لترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وصولاً لصفر انبعاثات بحلول 2030 مع ضمان استمرارية أعمال حفظ الأمن والأمان.

برنامج دبي المرنة



كما عرضت المنصة برنامج دبي المرنة والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مدينة دبي على توقع المخاطر وخاصة تلك المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، والمخاطر المستقبلية، والتهديدات، والاستجابة للأحداث والطوارئ والأزمات، والعودة للوضع الطبيعي بشكل أفضل من السابق، وتعزيز رفاهية المدينة وازدهارها من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والاستدامة والسياحة والاقتصاد والأمن وجودة الحياة والمحافظة على البيئة وحمايتها، ويعتمد البرنامج على معايير المرونة العشرة لمنظمة الأمم المتحدة.

المركبات الكهربائية المشتركة (I-serve)

كما استعرضت المنصة معلومات حول مشروع المركبات الكهربائية المشتركة والتي تركز على تحويل مركبات شرطة دبي الخدمية إلى نموذج التشارك المؤسسي باستخدام مركبات صديقة للبيئة وتقليص عدد المركبات الخدمية البترولية بنسبة 100% وذلك مساهمةً لتحقيق مبادرة إمارة دبي للتنقل الأخضر.

رصد الأوبئة



وعرضت المنصة ايضاً مبادرة رصد الأوبئة والتي تهدف إلى استخدام نظام مياه الصرف الصحي لجمع معلومات وبيانات حول الأوبئة والفيروسات والجراثيم التي يمكن أن تنتقل عبر الأفراد المصابين بتلك الأمراض عن طريق الافرازات البشرية.



وتشمل هذه المبادرة مكوناً مهماً هو التنبؤ بالأمراض قبل انتشارها، حيث يعتمد هذا المكون على تحليل البيانات والمعلومات المستمدة من نظام مياه الصرف الصحي لاكتشاف مؤشرات مبكرة على وجود أمراض معدية قبل أن تظهر حالات مرضية بشكل واضح بين السكان.

تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات

كما عرضت المنصة مشروع تطهير البيئة من المتفجرات بالنباتات والذي يختص على دعم الجهود العالمية للحد من التلوث البيئي الناتج عن المتفجرات والنفايات الخطرة، مثل الصناعات العسكرية للأسلحة والذخائر والأنشطة العسكرية الميدانية، حيث انها تتركز على طريقة علمية لتنظيف وتطهير المناطق الملوثة بالمتفجرات باستخدام معالجة بيولوجية «نباتية» بواسطة عشب «نجيل الهند»، وهي طريقة بيئية فعالة قليلة التكلفة ومستدامة.

والجدير بالذكر أن عشب "نجيل الهند" قادرة على النمو في ظل ظروف متعددة، مثل الماء أو التربة، وفي درجات حرارة منخفضة أو عالية، وفي ضوء النهار أو الليل الاصطناعي أو الطبيعي، وتتمتع بأن لديها القدرة العالية في مقاومة سمية المتفجرات وامتصاص المتفجرات الثانوية، ويمكن للعشب أيضاً إزالة المواد شديدة الانفجار غير الحساسة.

الطلقات النارية الصديقة للبيئة

كما استعرضت منصة شرطة دبي استحدثت دراسة حديثة لتطبيق التحول والاستخدام الأمثل للذخيرة الصديقة للبيئة في أعمال الرماية دمجاً للحلول البيئية في الأعمال الشرطية سعياً لتحقيق الاستدامة في القطاع الشرطي ومساهمةً في تحقيق رؤية شرطة دبي "أول جهاز شرطي مستدام في العالم 2030".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة حياة المتدربين حاضراً ومستقبلاً بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وخلق فرص لتحقيق كفاءة الموارد الاقتصادية، إضافة إلى الريادة في دمج الاستدامة البيئية في العمليات والخدمات الشرطية.

بصمة الكربون لمكافحة الجريمة

وعرضت شرطة دبي في منصتها مشروع بصمة الكربون لمكافحة الجريمة في إعداد الدراسات لاستحداث نظام احتساب وقياس ورصد انبعاثات الكربون لعمليات الحد من الجريمة (الأول من نوعه في العالم) وقياس كمية الانبعاثات بشكل سنوي تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي للحد من انبعاثات الكربون 2050.



ورصدت المبادرة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي واستحداث نظام احتساب الكربون للعمليات والخدمات الرقمية الشرطية (الأول من نوعه عالمياً) وقياس أثر التحول الرقمي في الحد من انبعاثات الكربون والتحقق والابلاغ عن نتائج خفض الانبعاثات في التقارير العالمية تبعاً للمعايير العالمية، ورصد مساهمة التحول الرقمي للعمليات والخدمات التالية في تحقيق استراتيجية إمارة دبي للحد من انبعاثات الكربون.

اتلاف المتفجرات والذخائر بنهج مستدام

كما عرضت المنصة مساهمة لإدارة أمن المتفجرات في تنفيذ مبادرة نوعية بعنوان "اتلاف المتفجرات والذخائر" ضمن الخدمات المجتمعية لشرطة دبي حيث تتيح هذه الخدمة لشركات المتفجرات والألعاب النارية العاملة في الدولة، إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية المنتهية الصلاحية، وتشمل الخدمة الاستلام ونقل المواد المراد إتلافها.



وتتميز المبادرة اتلاف المتفجرات والألعاب النارية والذخائر بطريقة آمنة وصديقة للبيئة خالية من أي تلوث بيئي، كما يحتوي الجهاز على فلتر خاص لامتصاص الأدخنة المتولدة عن عملية الاحتراق ومعالجتها بطريقة صديقة للبيئة وتلبى أعلى المعايير والمواصفات العالمية والسلاماتية.



زورق شرطة دبي الذكي (هداد)

واستعرضت المنصة زورق شرطة دبي الذكي (هداد) والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه، حيث يتمثل المشروع في صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية، يعمل بالطاقة النظيفة.

ويتميز الزورق بعدد من المزايا أبرزها خاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى الدور البيئي على ان يتم استبدال جميع الزوارق الأمنية المعتمدة على الوقود بهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر ٥١٧٠ طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

الاسطبلات الذكية

وعرضت المنصة نبذه عن مشروع الاسطبلات الذكية حيث يعتبر الاسطبل الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم يعمل كليا بالطاقة الشمسية لتشغيل المرافق من أجهزة التبريد والإضاءة ويتم التحكم بذلك عن طريق الاجهزة اللوحية والهواتف المتحركة بأنظمة ذكية لمتابعة جاهزية الخيول، يدعم المشروع وبشكل مباشر الرؤية المستقبلية للاستدامة البيئية.

دبلوم المرونة



وقدمت شرطة دبي شرحاً حول دبلوم المرونة لدعم جهود الإمارة على المستوى العالمي في كافة المجالات، خاصة بما يتعلق بالتغيير المناخي والبيئة والمرونة المؤسسية، وحماية الإنسان والممتلكات وأنظمة الحياة المختلفة.



وبهدف الدبلوم إلى رفع القدرات المعرفية للمشاركين في مجالات المرونة المختلفة، وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال لتعزيز مرونة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.



دبلوم المتفجرات

وعرضت شرطة دبي مشروع تأهيل ضباط من خلال استحداث دبلوم في مجال علوم المتفجرات «علوم المتفجرات التطبيقية وتكنولوجيا الذخائر»، أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة.



ويهدف الدبلوم الأكاديمي - الذي يستمر لعامين - إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاهزية الفرق التخصصية في مجال إبطال القنابل والتعامل مع المتفجرات والكشف عنها، لتحقيق مؤشر نجاح خطط التعامل مع المتفجرات، إضافة إلى مساق اتلاف الذخائر والقنابل بصورة آمنة، يتم تعليم الطلاب كيفية التخلص الآمن من الذخائر والمتفجرات بأساليب تمنع التلوث البيئي وتحد من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة.

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