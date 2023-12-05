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بسبب الأخبار السلبية.. مانشستر يونايتد يحظر 4 صحفيين

12/5/2023 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

منع مسؤولو مانشستر يونايتد،
اليوم الثلاثاء، 4 صحفيين من حضور مؤتمر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الشياطين الحمر، الخاص بالمواجهة المرتقبة بين اليونايتد وتشيلسي، غداً، بالجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويتعلق الأمر بكل من كافي سوليكول من (Sky Sports)، وصامويل لوكاريست من (MEN)، ودافيد ماكدونيل من (Mirror)، وروب داوسون من (ESPN)، بعدما نشروا أخباراً سلبية عن المدرب والنادي.

وأصدر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً، جاء فيه: "اتخذ النادي بعض الإجراءات ضد مجموعة من المنظمات الإعلامية، ليس لأنهم ينشرون قصصاً عنا، بل لأنهم لم يمنحوا النادي الحق في الرد أو التواصل معنا بشكل مسبق لمنحهم سياق الأحداث".

وكانت بعض الصحف نشرت أمس الإثنين، أن هناك حالة من التوتر داخل الغرف المغلقة بمانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن تين هاغ بدأ يفقد ثقة لاعبيه، الذين وجهوا له لوماً على بعض التعاقدات ويشككون في خططه خلال المباريات، مما يجعل الفريق الأحمر يظهر بشكل سلبي الفترة الأخيرة، لعدم وجود ثقة بين أطراف المنظومة.

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