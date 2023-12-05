مجموعة Ooredoo تستضيف فعالية "يوم أسواق المال" الافتراضية لعام 2023

(MENAFN
- Wallis Public Relations) الدوحة، قطر – 4 ديسمبر 2023:
أعلنت Ooredoo ش.م.ق.ع. ("Ooredoo") و(رمز تداولها ORDS) عن تفاصيل فعالية "يوم أسواق المال" لعام 2023 التي ستقوم باستضافتها.
وسيشهد الحدث الافتراضي، المقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 06 ديسمبر 2023، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 من بعد الظهر بتوقيت الدوحة، قيام فريق الإدارة التنفيذية لمجموعة Ooredoo بعرض أحدث المستجدات حول استراتيجية الشركة، والتواصل مباشرة مع المحللين الماليين والمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الفعاليات هي مقتصرة فقط على المستثمرين والمحليين.
وتأتي فعالية العام الجاري استكمالاً لعنوان الحدث العام الماضي "طوّر عالمك – طوّر محفظتك الاستثمارية"، وهي توفر فرصة للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بـ: التقدم المحرز حول استراتيجيتنا، ولمحة عن مجالات النمو، إلى جانب العائدات القوية للشركة واستدامتها.
ويجب على المستثمرين الراغبين بحضور الفعالية التسجيل مسبقاً عبر:
هذا وسيتم نشر جدول أعمال الفعالية وتفاصيل الوصول لها عبر الإنترنت قبيل بدء الحدث، وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة Ooredoo.
وتشمل قائمة المتحدثين خلال فعالية "يوم أسواق المال" كلاً من:
الاسم المنصب الموضوع
عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo مراجعة لأعمال واستراتيجية المجموعة
رينيه فيرنر الرئيس التنفيذي للاستراتيجية للمجموعة الأبراج
ميركو جياكو الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا المالية التكنولوجيا المالية
عبدالله أحمد الزمان الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة Ooredoo توليد القيمة: الموقع المالي القوي والأعمال المستدامة
فيكرام سينها المدير والرئيس التنفيذي لشركةIndosat Ooredoo Hutchison Indosat Ooredoo Hutchison
-انتهى-
معلومات عن Ooredoo
تُعدّ Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.
في 31 ديسمبر 2022، بلغت إيرادات الشركة 23 مليار ر.ق. وأسهم Ooredoo مدرجة في بورصة قطر، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية.
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