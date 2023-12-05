شبكة من 100 مركز سعودي لرصد الالتهابات التنفسية المعدية

(MENAFN
- Epress release) الرياض
كشفت الصحة السعودية عن الآلية التي تتخذها لرصد أنماط ومسببات الالتهابات التنفسية المعدية، موضحة أن شبكة من مراكز الرصد يبلغ عددها 70 مركز رعاية صحية أولية و30 مستشفى، موزعة جغرافياً وسكانياً، وتعرف بـ«مراكز الرصد المخفري»، تُجمع فيها بيانات الالتهابات التنفسية وشدتها، ويتم فحص العينات التنفسية (المسحات) على مستويين.
وأوضحت أن المستوى الأول لفحص العينات يتم في مركز الرصد، ويشمل الإنفلونزا و«كوفيد» والفايروس التنفسي المخلوي، والمستوى الآخر يتم في مختبر هيئة الصحة العامة (وقاية) ويشمل بقية الجراثيم، مع إجراء التصنيف الفرعي للإنفلونزا، والتسلسلي الجيني لـ«كوفيد».
وحذرت من عودة الالتهابات التنفسية ومسبباتها إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» وذلك بسبب التخلي عن الاحتياطات الوقائية، مؤكدة أن الفايروسات والبكتيريا المنتشرة حالياً هي من الأنواع المعتادة، ولا يوجد في المتداول حالياً ما يشير إلى أي أوبئة جديدة.
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