غرفة دبي العالمية تنظم لقاء أعمال على هامش معرض "الخمسة الكبار 2023"

(MENAFN
- Genesis bcw) دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش معرض الخمسة الكبار، الذي يهدف إلى تعزيز النمو والابتكار في قطاع البناء والإنشاءات. ونجح اللقاء في استقطاب أكثر من 424 مشاركاً من 59 دولة، متيحاً لهم فرصة مهمة لفهم مشهد البناء في دبي بشكل أفضل.
وتم تنظيم لقاء الأعمال للمشاركين في معرض الخمسة الكبار، المؤتمر والمعرض السنوي البارز للمعنيين في قطاع البناء والإنشاءات والذي يقام هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023. وضمت قائمة الحضور في لقاء الأعمال الذي نظمته الغرفة 200 مشاركاً من تركيا.
وخلال مشاركته في اللقاء، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "شهد سوق البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً كبيراً مدفوعاً بالتقدم والازدهار في تنفيذ المشاريع السكنية. ولا تزال دولة الإمارات ودبي تحديداً من المراكز الأبرز لقطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم قطاع البناء بشكل كبير في اقتصاد الإمارة. وبدورنا في غرف دبي نسعى إلى المساهمة بشكل فعال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد في الإمارة خلال العقد القادم".
وأضاف سعادته قائلاً: "نسعى في غرف دبي إلى دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة بما في ذلك البناء والإنشاءات، ويؤكد لقاء الأعمال مدى التزامنا بدعم شركات القطاع وتحسين بيئة الأعمال في دبي".
وفر لقاء الأعمال رؤى قيمة حول قطاع البناء والانشاءات المزدهر في دبي، والذي يواصل تحقيق نمو قوي على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية. وقد سلط اللقاء الضوء على أحدث الاتجاهات كما استعرض فرص التجارة والاستثمار في مجالات عدة تشمل النقل والبنية التحتية والتطورات متعددة الاستخدامات، فضلاً عن الحلول التي تركز على الاستدامة وتقنيات المدن الذكية.
وتضمن اللقاء أيضا جلسة نقاش جانبية بمشاركة باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ALEC Engineering & Contracting، وماركوس تايلور، العضو المنتدب في Taylor Sterling، الذي ناقش خطط دبي التحويلية للمستقبل.
يشارك في معرض الخمسة الكبار 2200 عارض، وأكثر من 68 ألف زائر ومتخصص في مجال البناء والتشييد من أكثر من 150 دولة، مما يعزز فرص التواصل والشراكات وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية الرئيسية وصناع السياسات. وتستضيف غرفة دبي العالمية لقاء الأعمال السنوي على هامش الحدث لتزويد المشاركين بالمعلومات والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق أقصى قدر ممكن من الفائدة من خلال مشاركتهم.
ويأتي تنظيم لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار (Big 5 Global) ضمن جهود غرفة دبي العالمية لتحسين بيئة الأعمال في دبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية إلى الإمارة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
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