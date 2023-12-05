استفيقوا !! العربي الجيد لهم هو العربي الميت

(MENAFN
- Khaberni)
كتب محرر نبض الشارع في خبرني :
كان الفلسطينيون في أمن قبل 7 اكتوبر، فجاءت حماس وحولت حياتهم إلى التالي:
- بدأت اسرائيل تقتل الفلسطينيين، وقد كانوا قبل 7 اكتوبر، بحياتهم آمنة.
- بعد 7 اكتوبر صارت اسرائيل تسرق اراضي الضفة الغربية وتبني عليها المستوطنات، وقبل ذلك كانت أراضي الضفة مصانة.
- القدس أيضا، كانت مدينة مزدهرة بأهلها الفلسطينيين. لم يكن يزعجها سوى حوادث السير هناك.
- بعد 7 اكتوبر أصبح لدينا أسيرات وأسرى من الاطفال والنساء، بينما لم يكن قبل 7 اكتوبر، أسيرة واحدة.
- بدأنا نرى حرق المستوطنين لمنازل الفلسطينيين في الضفة بمن فيها، وكان ينام الفلسطينيون ليلهم الطويل في أمان.
- قبل 7 اكتوبر كان الاحتلال يدعو الى حل الدولتين وبعد السابع من اكتوبر صار يطلق على الضفة الغربية اسم يهوذا والسامرة.
- صار الجندي الاسرائيلي يقتل طالبات المدارس في الضفة وهن عائدات من مدارسهن، برغم انهن كن قبل 7 اكتوبر، آمنات مطمئنات.
- لم نكن قبل 7 اكتوبر نسمع عن قتل الاحتلال للاطفال والنساء والرجال في الضفة بالمجان، كانت أرواح الفلسطينيين قبل 7 اكتوبر آمنة.
- أصبحت الضفة الغربية محتلة، برغم ان اتفاقية اوسلو - وهي قبل 7 اكتوبر - منحت الفلسطينيين المن والسلوى
- بعد 7 اكتوبر، بدأ الاحتلال يرتكب الفظائع بحق اهل الضفة لاجبارهم على الهرب الى الاردن.
- بعد 7 اكتوبر، ظهر فجأة تهديد للمسجد الاقصى حتى رأينا ك الجنود واسلحتهم يقتحمون المسجد الاقصى ويعيثون فيه فسادا
- بعد 7 اكتوبر، فقط صار المستوطنون يقتحمون يوميا المسجد الاقصى
- بعد 7 اكتوبر، فقط بدأت حكومة الاحتلال تتخذ خطوات جادة لهدم المسجد الاقصى.
- قبل 7 اكتوبر، الاحتلال لم يكن احتلالا، بل ما كنا نراه مجرد سائحين ببنادق بلاستيكية.
- ألم تكن غزة قبل 7 اكتوبر "سنغافورة العرب"، حتى إذا ما جاء السابع من اكتوبر حوصرت وجوّعت وقتلت.
- قبل 7 اكتوبر، كان حصار غزة لـ 17 عاما شيئا
هل تريدون معرفة السبب في أن بعضنا يلوم المقاومة في الضفة على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو؟
بعضنا يريد إراحة صدورهم من وجع ما يجري. فما يريده - هذا البعض - إعادة ضمائرهم إلى ما كانت عليه قبل فظائع الاحتلال. فظائع الاحتلال إبر تغرز في صدورهم.
كانوا في سبات عميق فأزعجتهم الإفاقة، فصرخوا: من الذي أحدث هذا الصخب حتى أفقنا. أعيدونا إلى ما كنا عليه من قبل.
وكأن من قبل كنا في سمن وعسل ومنّ وسلوى.
ها قد حضر زمن أنت تحتاج فيه إلى إن تعطي براهينك على أن الشمس تشرق من الشرق وأنها إذ تغرب، تفعلها من الغرب. لكن كيف يمكنك أن تقنع العبيد أن الحرية ليست بلا ثمن، وأن الاحتلال هو البشع، وأن الاحتلال يرى شيئا واحدا بحسب جملته المشهورة: العربي الجيد هو العربي الميت.
لقد اندلعت فينا دعاية اسرائيلية مضادة لكسر حاضنة المقاومة. وتفجير الشعور الجمعي بالفخر بما قامت به، وتطهير الاحتلال من جرائمه.
الاحتلال يقتل والمتهم: المقاومة. هكذا كيّف البعض القضية. وكأنه فوجئ بوجود الاحتلال نفسه في فلسطين - انتهى -
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