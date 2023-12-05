استفيقوا !! العربي الجيد لهم هو العربي الميت

كتب محرر نبض الشارع في خبرني :





كان الفلسطينيون في أمن قبل 7 اكتوبر، فجاءت حماس وحولت حياتهم إلى التالي:

- بدأت اسرائيل تقتل الفلسطينيين، وقد كانوا قبل 7 اكتوبر، بحياتهم آمنة.

- بعد 7 اكتوبر صارت اسرائيل تسرق اراضي الضفة الغربية وتبني عليها المستوطنات، وقبل ذلك كانت أراضي الضفة مصانة.

- القدس أيضا، كانت مدينة مزدهرة بأهلها الفلسطينيين. لم يكن يزعجها سوى حوادث السير هناك.

- بعد 7 اكتوبر أصبح لدينا أسيرات وأسرى من الاطفال والنساء، بينما لم يكن قبل 7 اكتوبر، أسيرة واحدة.

- بدأنا نرى حرق المستوطنين لمنازل الفلسطينيين في الضفة بمن فيها، وكان ينام الفلسطينيون ليلهم الطويل في أمان.

- قبل 7 اكتوبر كان الاحتلال يدعو الى حل الدولتين وبعد السابع من اكتوبر صار يطلق على الضفة الغربية اسم يهوذا والسامرة.

- صار الجندي الاسرائيلي يقتل طالبات المدارس في الضفة وهن عائدات من مدارسهن، برغم انهن كن قبل 7 اكتوبر، آمنات مطمئنات.

- لم نكن قبل 7 اكتوبر نسمع عن قتل الاحتلال للاطفال والنساء والرجال في الضفة بالمجان، كانت أرواح الفلسطينيين قبل 7 اكتوبر آمنة.

- أصبحت الضفة الغربية محتلة، برغم ان اتفاقية اوسلو - وهي قبل 7 اكتوبر - منحت الفلسطينيين المن والسلوى

- بعد 7 اكتوبر، بدأ الاحتلال يرتكب الفظائع بحق اهل الضفة لاجبارهم على الهرب الى الاردن.

- بعد 7 اكتوبر، ظهر فجأة تهديد للمسجد الاقصى حتى رأينا ك الجنود واسلحتهم يقتحمون المسجد الاقصى ويعيثون فيه فسادا

- بعد 7 اكتوبر، فقط صار المستوطنون يقتحمون يوميا المسجد الاقصى

- بعد 7 اكتوبر، فقط بدأت حكومة الاحتلال تتخذ خطوات جادة لهدم المسجد الاقصى.

- قبل 7 اكتوبر، الاحتلال لم يكن احتلالا، بل ما كنا نراه مجرد سائحين ببنادق بلاستيكية.

- ألم تكن غزة قبل 7 اكتوبر "سنغافورة العرب"، حتى إذا ما جاء السابع من اكتوبر حوصرت وجوّعت وقتلت.

- قبل 7 اكتوبر، كان حصار غزة لـ 17 عاما شيئا

هل تريدون معرفة السبب في أن بعضنا يلوم المقاومة في الضفة على جرائم الحرب التي يرتكبها العدو؟

بعضنا يريد إراحة صدورهم من وجع ما يجري. فما يريده - هذا البعض - إعادة ضمائرهم إلى ما كانت عليه قبل فظائع الاحتلال. فظائع الاحتلال إبر تغرز في صدورهم.

كانوا في سبات عميق فأزعجتهم الإفاقة، فصرخوا: من الذي أحدث هذا الصخب حتى أفقنا. أعيدونا إلى ما كنا عليه من قبل.

وكأن من قبل كنا في سمن وعسل ومنّ وسلوى.

ها قد حضر زمن أنت تحتاج فيه إلى إن تعطي براهينك على أن الشمس تشرق من الشرق وأنها إذ تغرب، تفعلها من الغرب. لكن كيف يمكنك أن تقنع العبيد أن الحرية ليست بلا ثمن، وأن الاحتلال هو البشع، وأن الاحتلال يرى شيئا واحدا بحسب جملته المشهورة: العربي الجيد هو العربي الميت.

لقد اندلعت فينا دعاية اسرائيلية مضادة لكسر حاضنة المقاومة. وتفجير الشعور الجمعي بالفخر بما قامت به، وتطهير الاحتلال من جرائمه.

الاحتلال يقتل والمتهم: المقاومة. هكذا كيّف البعض القضية. وكأنه فوجئ بوجود الاحتلال نفسه في فلسطين - انتهى -