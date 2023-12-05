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براءة هالاند من تهمة سوء السلوك

12/5/2023 7:31:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

على الرغم من التقارير الإنجليزية، الصادرة أمس الإثنين، بخصوص دراسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فرض عقوبة إيقاف على النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، إلا أن الأنباء الصادرة اليوم الثلاثاء، جاءت عكس ذلك.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، في وقت سابق، أن هالاند أصبح مهدداً بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتهمة سوء السلوك، بسبب انفعاله على الحكم سيمون هوبر الذي أدار لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام، أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند انفعل بسبب قرار الحكم بحرمان فريقه مانشستر سيتي من فرصة هجمة خطيرة بإيقاف اللعب لاحتساب مخالفة، وعدم تطبيق إتاحة الفرصة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، اعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، مشيرة إلى أن الواقعة قيد التحقيق.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام له، مشيرة إلى أن الاتحاد اكتفى بتوجيه اتهام عام إلى نادي مانشستر سيتي بانتهاك قاعدة البريميرليغ، بعدم تصرف لاعبيه بطريقة لائقة مع الحكم، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.

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